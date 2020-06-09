Премьер-Лига утвердила штрафы для "большой шестерки"
Премьер-Лига, наконец, утвердила размер штрафов для клубов "большой шестерки" за участие в проекте Европейской Суперлиги.
Как сообщает Daily Mail, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" суммарно заплатят около 22 миллионов фунтов — чуть более 3.6 млн. фунтов каждый.
Важно то, что эти деньги пойдут не другим 14 клубам дивизиона, а на развитие детского и любительского футбола.
Если в будущем кто-нибудь снова попытается вступить в постороннее соревнование без согласия Премьер-Лиги, это будет грозить штрафом в 25 млн. фунтов и снятием 30 очков для каждого провинившегося клуба.
09.06.2021 16:00
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Последние комментарии:
Мелочи...
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Пенсам так-то меньше надо было платить потому что самыми первыми объявили, что выходят из Суперлиги
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Вот так выглядет морда пенсов и манков
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