Премьер-Лига утвердила штрафы для "большой шестерки"

Премьер-Лига, наконец, утвердила размер штрафов для клубов "большой шестерки" за участие в проекте Европейской Суперлиги.

Как сообщает Daily Mail, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал" суммарно заплатят около 22 миллионов фунтов — чуть более 3.6 млн. фунтов каждый.



Важно то, что эти деньги пойдут не другим 14 клубам дивизиона, а на развитие детского и любительского футбола.



Если в будущем кто-нибудь снова попытается вступить в постороннее соревнование без согласия Премьер-Лиги, это будет грозить штрафом в 25 млн. фунтов и снятием 30 очков для каждого провинившегося клуба.