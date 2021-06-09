"Челси" повторил предложение ПСЖ по Хакими

"Челси" сделал равнозначное с ПСЖ предложение о покупке крайнего защитника "Интера" Ашрафа Хакими в размере 60 миллионов евро (56 млн. фунтов).

Ожидается, что этим летом "Интер" продаст минимум одного большого игрока, причем нападающий Ромелу Лукаку уже исключил свой отъезд с "Сан-Сиро".



Вполне вероятно, что чемпионы Серии А постараются поправить свое финансовое положение с помощью продажи Хакими, который в завершившемся сезоне итальянского первенства забил семь голов и отдал 10 результативных передач.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" и ПСЖ сделали одинаковые предложения по 22-летнему марокканцу, но у "синих" есть преимущество, учитывая встречный интерес "Интера" к Эмерсону Палмери и Андреасу Кристенсену.



Добавим, что "Интер" лишь год назад выкупил Хакими у "Реала" за 40 млн. фунтов и сейчас оценивает Ашрафа, которого ранее связывали с переходом в "Арсенал", в 69 млн. фунтов.