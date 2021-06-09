"Челси" повторил предложение ПСЖ по Хакими

Ашраф Хакими "Челси" сделал равнозначное с ПСЖ предложение о покупке крайнего защитника "Интера" Ашрафа Хакими в размере 60 миллионов евро (56 млн. фунтов).

Ожидается, что этим летом "Интер" продаст минимум одного большого игрока, причем нападающий Ромелу Лукаку уже исключил свой отъезд с "Сан-Сиро".

Вполне вероятно, что чемпионы Серии А постараются поправить свое финансовое положение с помощью продажи Хакими, который в завершившемся сезоне итальянского первенства забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" и ПСЖ сделали одинаковые предложения по 22-летнему марокканцу, но у "синих" есть преимущество, учитывая встречный интерес "Интера" к Эмерсону Палмери и Андреасу Кристенсену.

Добавим, что "Интер" лишь год назад выкупил Хакими у "Реала" за 40 млн. фунтов и сейчас оценивает Ашрафа, которого ранее связывали с переходом в "Арсенал", в 69 млн. фунтов.


Метки Интер, ПСЖ, Хакими, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. ask 09.06.2021 16:09 # ask
    Если купят Хакими и Холланда к Хаверцу, Вернеру и Маунту с Пулишичем это будет бомба учитывая, что им всем в районе 20 лет.

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  2. beshlei 09.06.2021 15:38 # beshlei
    типа шо аспи уже старый и джеймс его будет подменять центральным правым защем в тройке, а хакими вингбеком? или как вы это видите? иначе нахуй он нужон?

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  3. makeewadim 09.06.2021 15:28 # makeewadim
    Слабовольный парень. Вернер, только в защите

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  4. nietzsche 09.06.2021 15:25 # nietzsche
    бизнескар

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