"Челси" повторил предложение ПСЖ по Хакими
"Челси" сделал равнозначное с ПСЖ предложение о покупке крайнего защитника "Интера" Ашрафа Хакими в размере 60 миллионов евро (56 млн. фунтов).
Ожидается, что этим летом "Интер" продаст минимум одного большого игрока, причем нападающий Ромелу Лукаку уже исключил свой отъезд с "Сан-Сиро".
Вполне вероятно, что чемпионы Серии А постараются поправить свое финансовое положение с помощью продажи Хакими, который в завершившемся сезоне итальянского первенства забил семь голов и отдал 10 результативных передач.
Как сообщает Sky Sports, "Челси" и ПСЖ сделали одинаковые предложения по 22-летнему марокканцу, но у "синих" есть преимущество, учитывая встречный интерес "Интера" к Эмерсону Палмери и Андреасу Кристенсену.
Добавим, что "Интер" лишь год назад выкупил Хакими у "Реала" за 40 млн. фунтов и сейчас оценивает Ашрафа, которого ранее связывали с переходом в "Арсенал", в 69 млн. фунтов.
09.06.2021 15:00
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Если купят Хакими и Холланда к Хаверцу, Вернеру и Маунту с Пулишичем это будет бомба учитывая, что им всем в районе 20 лет.
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типа шо аспи уже старый и джеймс его будет подменять центральным правым защем в тройке, а хакими вингбеком? или как вы это видите? иначе нахуй он нужон?
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Слабовольный парень. Вернер, только в защите
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бизнескар
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