Моуриньо: "Я выиграл 25 с половиной трофеев"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что считает выход в финал Кубка Лиги со "шпорами" одним из своих достижений.

Как известно, "Тоттенхэм" стал первым в карьере Моуриньо клубом, с которым Жозе не удалось выиграть трофеев, притом президент "шпор" Даниэль Леви поступил коварнейшим образом, уволив португальского тренера за шесть дней до финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



По мнению Моуриньо, он заслуживал провести тот финал на "Уэмбли" после 17 месяцев работы в клубе, так что Жозе склонен считать, что половинку трофея он "Тоттенхэму" принес.



"Вы можете спросить меня, сколько трофеев я выиграл в своей карьере, и я отвечу: "25 с половиной". Что за половина? Половина — это финал, который мне не удалось провести с "Тоттенхэмом".



"Если вы спросите парней, которые провели много финалов, то каждый скажет вам: "Сыграть в финале — это мечта". И неважно, первый это финал, 20-й или 50-й. Это всегда мечта".



"Финал на "Уэмбли" — это больше, чем мечта. Я первым провел финал на новом "Уэмбли", и каждый раз, когда я возвращаюсь туда, это больше, чем мечта. А возможность выиграть трофей с клубом, у которого не так много трофеев, была двойной мечтой".



"Я тот парень, который, закрывая дверь клуба, желает людям всего хорошего и двигается дальше. Это звучит забавно, но я настаиваю на 25 с половиной трофеях в своей карьере. Я так и не сыграл финал, право сыграть который я заслужил", — сообщил Моуриньо The Sun.