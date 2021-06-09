Назначение Эшпириту Санту в "Пэлас" сорвалось

Переговоры "Кристал Пэлас" с бывшим главным тренером "Вулверхэмптон" Нуну Эшпириту Санту завершились провалом.

Лишь накануне пресса сообщала, что "Пэлас" собирается подтвердить Эшпириту Санту своим новым рулевым уже на текущей неделе.



Однако сейчас Daily Mail утверждает, что боссы лондонского клуба решили отказаться от назначения Нуну, чей "Вулверхэмптон" завершил сезон Премьер-Лиги 2020/21 всего одной строчкой выше "Пэлас".



По информации издания, клуб с "Селхерст Парк" не устроили те требования, которые выдвинул 47-летний португалец.



"Пэлас" по-прежнему хочет произвести назначение как можно скорее и теперь обратится к альтернативным вариантам вроде Стива Купера и Шона Дайча. А Эшпириту Санту в свою очередь может найти пристанище в "Эвертоне", чьи амбиции и возможности больше, нежели у "орлов".