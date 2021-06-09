Бруну Лаже возглавил "Вулверхэмптон"

"Вулверхэмптон" объявил о назначении Бруну Лаже на должность главного тренера.

Напомним, в концовке этого сезона "волки" внезапно попрощались с Нуну Эшпириту Санту, контракт которого был рассчитан до 2023 года, но который не поладил с руководством насчет планов по дальнейшему развитию клуба.



После расставания с Нуну "Вулверхэмптон" решил взять другого португальского специалиста, агентом которого, естественно, выступает серый кардинал клуба с "Молинью" Жорже Мендеш.



Таким образом, "волки" назначили 45-летнего Лаже, который прежде поработал ассистентом в "Суонси" и "Шеффилд Юнайтед", но широкой аудитории известен прежде всего победой в португальской лиге с "Бенфикой" два года назад.