Моуриньо советует Кейну остаться в Премьер-Лиге

Харри Кейн и Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн должен остаться в Премьер-Лиге.

Согласно слухам, президент "Тоттенхэма" Даниэь Леви, если и решится на продажу Кейна, то хотел бы отправить Харри в какой-нибудь зарубежный клуб, чем укреплять конкурентов по Премьер-Лиге.

Однако Моуриньо считает, что Мадрид, Барселона или Париж — не место для капитана сборной Англии.

"Он один из лучших нападающих в мире. Я получал большое удовольствие от совместной работы с ним. Я обожаю его связку с Соном".

"Думаю, он должен играть там, где он счастлив. А счастлив он, думаю, в Англии. Он свой парень для Премьер-Лиги", — сообщил Моуриньо The Sun.


Метки Кейн, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 572

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 09.06.2021 12:41 # suddenly
    Моуриньо советует Кейну остаться в Премьер-Лиге. Но если же он надумает её покидать, то велком ту Рома - добавил Моуриньо и вздохнул.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: