Моуриньо советует Кейну остаться в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн должен остаться в Премьер-Лиге.

Согласно слухам, президент "Тоттенхэма" Даниэь Леви, если и решится на продажу Кейна, то хотел бы отправить Харри в какой-нибудь зарубежный клуб, чем укреплять конкурентов по Премьер-Лиге.



Однако Моуриньо считает, что Мадрид, Барселона или Париж — не место для капитана сборной Англии.



"Он один из лучших нападающих в мире. Я получал большое удовольствие от совместной работы с ним. Я обожаю его связку с Соном".



"Думаю, он должен играть там, где он счастлив. А счастлив он, думаю, в Англии. Он свой парень для Премьер-Лиги", — сообщил Моуриньо The Sun.