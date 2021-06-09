Моуриньо советует Кейну остаться в Премьер-Лиге
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что нападающий "шпор" Харри Кейн должен остаться в Премьер-Лиге.
Согласно слухам, президент "Тоттенхэма" Даниэь Леви, если и решится на продажу Кейна, то хотел бы отправить Харри в какой-нибудь зарубежный клуб, чем укреплять конкурентов по Премьер-Лиге.
Однако Моуриньо считает, что Мадрид, Барселона или Париж — не место для капитана сборной Англии.
"Он один из лучших нападающих в мире. Я получал большое удовольствие от совместной работы с ним. Я обожаю его связку с Соном".
"Думаю, он должен играть там, где он счастлив. А счастлив он, думаю, в Англии. Он свой парень для Премьер-Лиги", — сообщил Моуриньо The Sun.
09.06.2021 12:00
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Моуриньо советует Кейну остаться в Премьер-Лиге. Но если же он надумает её покидать, то велком ту Рома - добавил Моуриньо и вздохнул.
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