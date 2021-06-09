Каррагер: "Конате выглядит огромным"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "красные" совершили качественное приобретение в лице защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате.

1 июля Конате будет официально зарегистрирован игроком "Ливерпуля", который согласился выплатить отступные по контракту Ибраимы с немецким клубом в размере 36 миллионов фунтов.



Каррагер доверяет чутью своего бывшего клуба и восхищается физической мощью 22-летнего француза.



"Я мельком видел его еще в предыдущем сезоне, когда "РБ Лейпциг" очень хорошо выступил в Лиге Чемпионов".



"Я наблюдал за ним в этом сезоне, а несколько дней назад наблюдал его в молодежной сборной Франции, и он выглядит огромным".



"Он крупный игрок, и мне нравится его размер. Похоже на то, что он может покрывать большое расстояние, он перемещается большими шагами, а партнеры ощущают его присутствие. Кроме того, ты веришь в те приобретения, которые в последнее время совершает "Ливерпуль", просто веришь".



"Юрген Клопп и Майкл Эдвардс щепетильно выбирают игроков в плане цен и возраста, так что ты просто веришь им".



"Если "Ливерпуль" чувствует, что это достаточно хороший игрок, чтобы его пригласить, то фанаты на их стороне. Такую репутацию они заработали", — сообщил Каррагер Liverpool Echo.