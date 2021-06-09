Моуриньо считает Диаша лучшим центральным защитником в Европе

Жозе Моуриньо назвал Рубена Диаша из "Манчестер Сити" лучшим центральным защитником в Европе, похвалив связку своего соотечественника с Джоном Стоунсом.

Надежная игра в обороне стала ключом к тому, что в этом сезоне "Сити" выиграл Премьер-Лигу с Кубком Лиги и добрался до финала Лиги Чемпионов.



И если Харри Магуайра из бывшего клуба Моуриньо "Манчестер Юнайтед" нередко называют неповоротливым и медленным, то Диаш и Стоунс — при схожих габаритах — лишены этих недостатков, как на то указывает Жозе.



"Ситуация, в которой оказался Джон Стоунс в этом сезоне, — это лучшее, что могло случиться для сборной Англии. Он преодолел очень сложный период. Но тренер верил в его талант, развивал его талант, и в результате Стоунс провел великолепный сезон".



"Конечно, он играет в паре с лучшим центральным защитником в Европе (в лице Рубена Диаша). Стоунс находится в лучшем моменте своей карьеры".



"Думаю, они очень хорошо дополняют друг друга. Они очень сильны физически и очень быстры. Обычно, когда речь заходит о высоких, сильных, доминирующих на втором этаже центральных защитниках, вы можете обнаружить, что им слега не хватает ловкости, гибкости, скорости и маневренности".



"Но они оба очень быстры. Они могут дать команде все качества, необходимые для игры возле своих ворот, но также они могут высоко прессинговать. Они не боятся оставлять пространство позади", — сообщил Моуриньо The Times.