Хендерсон ответил Кину насчет "чирлидера"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ответил на критику Роя Кина и заявил, что готов начать Евро-2020 в стартовом составе сборной Англии.

45 минут товарищеского матча против сборной Румынии в минувшее воскресенье — это вся игровая практика, которую смог получить Хендерсон с февраля в преддверии Евро-2020.



Эта ситуация вызвала недовольство у Кина, который даже предположил, что Джордан отправляется на турнир "чирлидером", чтобы развлекать партнеров по национальной команде карточными фокусами и викторинами.



30-летний полузащитник уважает мнение своего бывшего тренера по "Сандерленду", но уверяет, что с его формой полный порядок.



"Да, у меня есть несколько карточных трюков в рукаве!"



"Послушайте, будучи игроком, ты хочешь играть, и я здесь не для того, чтобы просто находиться в лагере сборной, как о том говорит Рой".



"Я хочу выходить на поле и помогать команде в матчах. Будут ли у меня шансы для этого, зависит не от меня. Это решать тренеру".



"Но когда бы меня ни призвали, я буду готов. Надеюсь, я сделаю большой вклад в наше продвижение по турниру".



"Если честно, Рой может говорить обо мне что угодно. Он устроил мой дебют (в "Сандерленде"), и меня не было бы здесь без него. Он может говорить, что пожелает. Вообще-то, я нахожу его слова немного забавными".



"Слушайте, у нас чуть больше информации, которой у Роя может не быть. Но в такого рода вещах у каждого есть свое мнение, и каждый думает, что знает лучше всех".



"Я всегда был довольно позитивно настроен и знал, что у меня достаточно времени, чтобы вернуться к этому турниру, если не на концовку сезона".



"Я упорно работал в процессе реабилитации, и сейчас я в порядке. Вы, наверное, этого не знаете, но я уже давно тренируюсь. Самостоятельные тренировки — это немного другое, нежели тренировки с командой, но в концовке сезона я уже тренировался с "Ливерпулем".



"Я подхожу к турниру в хорошем состоянии, но также я понимаю, что играл не так много последние месяцы. Я чувствую себя хорошо и надеюсь быть полезным, когда бы мне ни дали шанс", — цитирует Хендерсона Daily Mirror.