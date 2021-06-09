Эк предложит более 2 млрд. фунтов за "Арсенал"

Сооснователь Spotify Даниэль Эк готовит второе предложение о покупке "Арсенала", собираясь увеличить сумму на 300 миллионов фунтов.

Напомним, в середине мая Стэн и Джош Кроенке отказались продать "Арсенал" 38-летнему Эку за 1.8 млрд. фунтов.



По словам Эка, тогда ему было сказано, что американским владельцам клуба с "Эмирейтс" "не нужны деньги".



Однако Daily Mail, ссылаясь на близкий к Даниэлю источник, утверждает, что вскоре шведский миллиардер предпримет вторую попытку и предложит за "Арсенал" более 2 млрд. фунтов.



Добавим, что Эк уже заручился поддержкой легенд "Арсенала" в лице Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, а также стал популярной фигурой среди фанатов благодаря своему плану сделать болельщиков совладельцами клуба и привлечь их к процессу управления.