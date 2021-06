Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" придется продать Бернарду Силву, чтобы заполучить Джека Грилиша. "Ливерпуль" сделал предложение по Лоренцо Пеллегрини. Маурицио Сарри хочет воссоединиться с Рубеном Лофтус-Чиком в "Лацио". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" готова продать вингера Джейдона Санчо этим летом, но нападающего Эрлинга Холанда намерена сохранить. (The Guardian)



Санчо открыт к переезду в Ла Лигу. (The Times)



Чтобы заполучить плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша, главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле придется принести в жертву Бернарду Силву. (The Sun)



"Ливерпуль" предложил 28.5 млн. фунтов за полузащитника "Ромы" Лоренцо Пеллегрини. (Corriere dello Sport)



Нападающий Дивок Ориги готов покинуть "Ливерпуль" в это трансферное окно. (Daily Express)



Новичок Премьер-Лиги "Уотфорд" хочет арендовать юного вингера "Ливерпуля" Харви Эллиотта. (Daily Mirror)



Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может уйти в "Лацио". (Daily Mail)



Маурицио Сарри постарается приобрести полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика после своего назначения главным тренером "Лацио". (Corriere dello Sport)



Полузащитник "Челси" Билли Гилмор задумывается об уходе в аренду на следующий сезон. (The Sun)



"Ювентус" готов предложить своего полузащитника Аарона Рэмси "Арсеналу" в обмен на защитника Эктора Беллерина. (Sport)



"Арсенал" вступил в переговоры с "Вулверхэмптоном" о покупке Рубена Невеша, который будет призван заменить уходящего в "Рому" Гранита Джаку. (Goal)



"Роме" нужен голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу. (Sky Sport Italia)



"Саутгемптон" договаривается о том, чтобы принадлежащий "Ливерпулю" полузащитник Такуми Минамино остался на "Сент-Мэри". (TEAMtalk)



Доступный свободным агентом защитник Йетро Виллемс хочет вернуться в "Ньюкасл". (The Chronicle)



Другое



Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер может перейти в "Эвертон". (The Athletic)



Рой Ходжсон отказался возглавить "Вест Бромвич". (Football Insider)



Бруну Лаже будет подтвержден главным тренером "Вулверхэмптона" в четверг. (Daily Mail)



Заступающий на должность спортивного директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи поможет клубу найти нового тренера. (The Telegraph)



Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои задумывается о том, чтобы начать выступать за сборную Ганы, несмотря на то, что сыграл три товарищеских матча за Англию. (Football.London)



"Брентфорд" готов стать первым клубом Премьер-Лиги, который откажется преклонять колено в следующем сезоне. (The Telegraph)



Вместо отпуска наставник "Лидса" Марсело Бьелса заявился на тренировку команды U-11 "белых". (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Фил Фоден покрасил волосы в седой цвет, подражая Полу Гаскойну. (Daily Star)



Фанаты "Норвича" возмутились, что азиатская букмекерская контора BK8, новый титульный спонсор их клуба, использует в социальных сетях изображения, где девушки модельной внешности "имитируют оральный секс". (Daily Star)