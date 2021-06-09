"Вест Бромвич" близок к назначению Вагнера
Дэвид Вагнер стал фаворитом на вакантный пост главного тренера "Вест Бромвича".
Не сумев удержать "Вест Бромвич" в Премьер-Лиге, Сэм Эллардайс предпочел освободить свое место для специалиста помоложе.
Как утверждает The Athletic, клуб с "Хоторнс" надеется произвести назначение в ближайшие дни, и наивысшие шансы получить эту работу имеет вовсе не Крис Уайлдер, которого связывали с "дроздами" на протяжении нескольких недель, а Вагнер.
49-летний американо-немец находится без работы с сентября 2020, когда он был уволен из "Шальке-04" после серии из 18 матчей без побед в Бундеслиге.
Стоит напомнить, что Вагнер уже имеет опыт работы в Англии. С 2015 по 2019 год большой друг Юргена Клоппа тренировал "Хаддерсфилд", на протяжении двух сезонов выступая с "терьерами" в Премьер-Лиге.
09.06.2021 00:05
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