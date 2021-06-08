"Эвертон" проявляет интерес к Гальтье
"Эвертон" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Лилля" Кристофу Гальтье.
Сенсационно опередив ПСЖ в борьбе за титул Лиги 1, спустя пару дней после завершения сезона Гальтье подал в отставку из "Лилля".
А сейчас, как сообщает Sky Sports, Кристоф оказался на радаре у "Эвертона", который ищет замену ушедшему в "Реал" Карло Анчелотти.
И 54-летний француз уже получил рекомендательную характеристику от бывшего спортивного директора "Лилля" Луиша Кампуша.
"Кристоф обладает всеми качествами, чтобы тренировать в Англии. Он очень проницателен в плане тактики и уделяет огромное внимание деталям в процессе подготовки команды".
"Ему нравится схема 4-4-2, которая подходит для Премьер-Лиги, и он великолепный мотиватор в раздевалке".
"Ему нравится строить команду из сплава молодости и опыта, он умеет развивать рабочую этику команды, а также он великолепный человек", — сообщил Кампуш.
08.06.2021 23:00
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