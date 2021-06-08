Мэйтланд-Найлс требует, чтобы "Арсенал" принял решение насчет него

Полузащитник Эйнсли Мэйтланд-Найлс призвал "Арсенал" принять решение насчет его будущего — и поскорее.

Отметившись лишь пятью появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги в первой половине этого сезона, на вторую половину Мэйтланд-Найлс отправился в аренду в "Вест Бромвич".



На "Хоторнс" Эйнсли обрел регулярную игровую практику, но не сумел уберечь "дроздов" от вылета в Чемпионшип, что сделало невозможным постоянный трансфер.



23-летний универсал не попал в заявку сборной Англии на Евро-2020 и сейчас вернулся в "Арсенал", ожидая вердикта главного тренера Микеля Артеты.



"Я хочу, чтобы было принято решение. Я хочу ясности. Чтобы затем я мог вернуться к работе — с новым клубом или здесь. Я хочу понять, что происходит и где "Арсенал" видит меня. Если у нас есть совместное будущее, значит есть, а если нет, значит мы поцелуемся на прощание".



"Возможно, у них все еще есть какие-нибудь планы на меня, и что-нибудь изменится. Если нет, всегда есть другие команды. Было бы проще определиться с этим сейчас, не дожидаясь предсезонного периода, когда все будут предельно заняты и когда тебе некогда отвечать на телефон. Вы знаете, как это устроено в футболе", — цитирует Мэйтланд-Найлса The Telegraph.