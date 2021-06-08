Себальос: "Артета станет одним из лучших тренеров в мире"

Покидающий "Арсенал" полузащитник Дани Себальос выразил уверенность, что наставник "канониров" Микель Артета станет одним из лучших тренеров в мире.

Проведя два сезона в аренде в "Арсенале", сейчас Себальос возвращается в Мадрид и готовится к переговорам с новоиспеченным рулевым "Реала" Карло Анчелотти.



И хотя Артете не удалось раскрыть талант своего соотечественника, Себальос остался под впечатлением от стиля работы Микеля.



"Артета — это тренер, который провел несколько лет с Гвардиолой. Через несколько лет его будут считать одним из лучших в мире, но что касается меня, то я бы хотел вернуться в Ла Лигу".



"Я чувствую, что этот год закалил меня как игрока, и теперь настало время для меня обосноваться в клубе, где у меня будет долгосрочный контракт и где я смогу показывать свою игру".



"В Мадрид едва пришел Анчелотти, и мы должны поговорить. Я никогда не встречал его, но игроки хорошо о нем отзывались. Уверен, с "Реалом" все будет хорошо".



"Понятное дело, что прежде всего мне нужно поговорить с тренером, чтобы понять, чего он хочет от меня, а также чтобы сказать ему, чего хочу я. Это важно".



"Я пропускаю Чемпионат Европы и скоро будет Чемпионат Мира. Нам двоим нужно поговорить и прояснить некоторые вещи", — сообщил Себальос Cadena Ser.