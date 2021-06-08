"Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои

"Бавария" возобновила свой интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсон-Одои.

Два года назад "Бавария" уже пыталась переманить Хадсон-Одои, но "Челси" отклонил все четыре предложения немецкого гранда, включая 35 миллионов фунтов.



В сентябре 2019 Каллум положил конец слухам насчет своего будущего, заключив с "синими" новый пятилетний контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.



Оставив позади спекуляции насчет своего будущего, Хадсон-Одои получил возможность сосредоточиться на игре в футбол. Персона Фрэнка Лэмпарда как главного тренера к этому всячески располагала.



Однако Каллум не смог проявить себя в той же степени, как Мейсон Маунт или Рис Джеймс, а с приходом конкурентов вроде Тимо Вернера, Кая Хаверца и Хакима Зийеша крепко сел в запас.



Как утверждает The Times, на сей раз "Челси" не собирается сражаться за сохранение своего воспитанника — напротив, "синие" открыты к предложениям насчет 20-летнего англичанина.



В скором времени насчет Хадсон-Одои может вновь обратиться "Бавария", которой нужен новый вингер в свете расставания с Дугласом Костой и неопределенного будущего Кингсли Комана.



Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уверен, что Хадсон-Одои способен усилить мюнхенцев, несмотря на свой затяжной упадок формы.