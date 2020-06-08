МЮ опасается, что Погба задумал уйти свободным агентом

"Манчестер Юнайтед" собирается провести переговоры с Полем Погба насчет нового контракта, опасаясь ухода полузащитника свободным агентом в следующем году.

В данный момент у Погба остается всего 12 месяцев по действующему контракту, и это лето представляет собой последний шанс для "красных дьяволов" получить солидную компенсацию за игрока, который в свое время обошелся клубу в 89 миллионов фунтов.



Проблема в том, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые могут быть заинтересованы в Погба, испытывают серьезные финансовые проблемы, и далеко не факт, что Поль им по карману этим летом.



Как утверждает ESPN, на "Олд Траффорд" появились опасения, что и сам Погба решил дождаться окончания своего контракта, чтобы следующим летом уйти свободным агентом.



Такой расклад не устраивает "Юнайтед", поэтому "дьяволы" хотят внести ясность в эту ситуацию. Вероятно, это произойдет уже после возвращения 28-летнего француза с Евро-2020.



"Юнайтед" еще не потерял надежду заключить новый контракт с Погба, хотя ранее агент Мино Райола и исключил вероятность этого события.



Также сообщается, что никто из европейских грандов пока не обращался к "Юнайтед" насчет покупки Погба. Если Поль не подпишет новый контракт и не будет продан летом, то уже с января сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.