МЮ опасается, что Погба задумал уйти свободным агентом
"Манчестер Юнайтед" собирается провести переговоры с Полем Погба насчет нового контракта, опасаясь ухода полузащитника свободным агентом в следующем году.
В данный момент у Погба остается всего 12 месяцев по действующему контракту, и это лето представляет собой последний шанс для "красных дьяволов" получить солидную компенсацию за игрока, который в свое время обошелся клубу в 89 миллионов фунтов.
Проблема в том, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус", которые могут быть заинтересованы в Погба, испытывают серьезные финансовые проблемы, и далеко не факт, что Поль им по карману этим летом.
Как утверждает ESPN, на "Олд Траффорд" появились опасения, что и сам Погба решил дождаться окончания своего контракта, чтобы следующим летом уйти свободным агентом.
Такой расклад не устраивает "Юнайтед", поэтому "дьяволы" хотят внести ясность в эту ситуацию. Вероятно, это произойдет уже после возвращения 28-летнего француза с Евро-2020.
"Юнайтед" еще не потерял надежду заключить новый контракт с Погба, хотя ранее агент Мино Райола и исключил вероятность этого события.
Также сообщается, что никто из европейских грандов пока не обращался к "Юнайтед" насчет покупки Погба. Если Поль не подпишет новый контракт и не будет продан летом, то уже с января сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.
08.06.2021 18:00
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Последние комментарии:
В юве са
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Райола жук ещё тот. Уговорил Погба на то, чтобы контракт не продлевал, а потом устроит аукцион между клубами, кто больше ему отстегнёт за этого "свободного агента".
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Неужели Погбецо кинет маню второй раз за бесплатно :))
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