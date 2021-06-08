"Атлетико" предложил "Сити" Сауля в обмен на Силву

Сауль Ньигес "Атлетико" предложил своего полузащитника Сауля Ньигеса "Манчестер Сити" в обмен на Бернарду Силву.

И Сауль, и Силва чувствуют себя не слишком комфортно в своих клубах, поэтому у "Атлетико" родилась идея произвести обмен, который укрепит оба коллектива и не потребует доплаты с чьей-либо стороны.

Сауль провел в "Атлетико" более десятилетия, но в сезоне 2020/21 не играл регулярно и, по слухам, открыт к смене обстановки.

Спад в игре Силвы тоже налицо. Бернарду выходил в старте "Сити" на 26 из 38 матчей Премьер-Лиги в этом сезоне, забив лишь два гола.

По информации The Times, Бернарду помышлял о смене клуба еще прошлым летом и всецело ожидает, что в это окно "горожане" его все-таки отпустят.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Ньигес, Силва

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 17:00

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  1. lfcynwa 08.06.2021 17:01 # lfcynwa
    если Бернарду хочет уйти, то стоит канеш горожанам его отпустить. Тем более на Сауля давно еще глаз положили, а этот под руководством Пепки стопудос перезапустит свою карьеру

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