"Атлетико" предложил "Сити" Сауля в обмен на Силву

"Атлетико" предложил своего полузащитника Сауля Ньигеса "Манчестер Сити" в обмен на Бернарду Силву.

И Сауль, и Силва чувствуют себя не слишком комфортно в своих клубах, поэтому у "Атлетико" родилась идея произвести обмен, который укрепит оба коллектива и не потребует доплаты с чьей-либо стороны.



Сауль провел в "Атлетико" более десятилетия, но в сезоне 2020/21 не играл регулярно и, по слухам, открыт к смене обстановки.



Спад в игре Силвы тоже налицо. Бернарду выходил в старте "Сити" на 26 из 38 матчей Премьер-Лиги в этом сезоне, забив лишь два гола.



По информации The Times, Бернарду помышлял о смене клуба еще прошлым летом и всецело ожидает, что в это окно "горожане" его все-таки отпустят.