"Милан" собирается забрать из "Челси" Томори, Зийеша и Жиру
"Милан" не собирается ограничиваться защитником Фикайо Томори и во время своего трансферного рейда на "Челси" надеется забрать еще двух игроков.
На прошлой неделе стало известно, что "Милан" согласился выкупить Томори за 25 миллионов фунтов после успешной аренды защитника во второй половине сезона.
В этом сезоне "Милан" квалифицировался в Лигу Чемпионов впервые с 2013/14, а также имеет большие амбиции насчет титула Серии А, что подталкивает "россонери" к поиску усиления.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, в списке трансферных целей "Милана" также значатся вингер Хаким Зийеш и нападающий Оливье Жиру.
По информации итальянского издания, Зийешу нет места в планах главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, и Хаким "официально выставлен на трансфер".
28-летний игрок сборной Марокко, год назад обошедшийся "синим" в 33 млн. фунтов, также вызывает интерес со стороны "Наполи".
Что касается 34-летнего Жиру, то на днях "Челси" подтвердил продление контракта с Оливье на следующий сезон, причем это случилось еще в апреле. Этим "синие" подстраховали себя от потери игрока безо всякой компенсации.
08.06.2021 16:00
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Последние комментарии:
Если Зиеша, Жиру, Абрахама сливают, то хз кто на банке из атакующих сидеть тогда должен. Покупкой одного Хохланда не обойтись, мб конеш Обои за голову возьмется и начнет пахать, но чет хз
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Денег не хватит. Если только в аренду возьмут. В общем пох на этот слух.
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Зиеша бы оставить ещё на один сезон.
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Чалханоглу аут, Зиеш ин будет шик для россонери
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Все удовольствие будет стоить не менее сотки. В Италии таких денег отродясь не водилось
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