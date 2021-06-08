Эшпириту Санту близок к назначению в "Кристал Пэлас"

Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту близок к назначению на должность главного тренера "Кристал Пэлас".

Эшпириту Санту неожиданно покинул "Вулверхэмптон" в конце этого сезона, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 2023 года.

Спустя всего три недели Нуну может вернуться к работе, продолжив дело Роя Ходжсона, чей контракт "Пэлас" решил не продлевать.

"Орлы" рассматривали целый ряд кандидатов, включая Фрэнка Лэмпарда, Шона Дайча, Стива Купера и Валерьена Исмаэля, но в итоге остановили свой выбор на Эшпириту Санту, утверждает The Telegraph.

47-летний португалец произвел хорошее впечатление на "Пэлас" во время собеседования и сейчас обсуждает заключительные детали в преддверии своего назначения на "Селхерст Парк" позже на этой неделе.


Метки Кристал Пэлас, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 15:00

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  1. scauzer11 08.06.2021 15:30 # scauzer11
    что то я пропустил, а легенда чорли куда тогда уходит?)

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  2. mugabe 08.06.2021 15:10 # mugabe
    Ну не знаю. Очень странное решение, состав орлов похуже волчьей стаи, а у Нуну в последний сезон был видимый регресс. Лучше бы в Пэлас назначили легенду ман сити. В общем, дворцу прямая дорога в шип, а жаль.

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