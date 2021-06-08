Эшпириту Санту близок к назначению в "Кристал Пэлас"

Нуну Эшпириту Санту близок к назначению на должность главного тренера "Кристал Пэлас".

Эшпириту Санту неожиданно покинул "Вулверхэмптон" в конце этого сезона, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 2023 года.



Спустя всего три недели Нуну может вернуться к работе, продолжив дело Роя Ходжсона, чей контракт "Пэлас" решил не продлевать.



"Орлы" рассматривали целый ряд кандидатов, включая Фрэнка Лэмпарда, Шона Дайча, Стива Купера и Валерьена Исмаэля, но в итоге остановили свой выбор на Эшпириту Санту, утверждает The Telegraph.



47-летний португалец произвел хорошее впечатление на "Пэлас" во время собеседования и сейчас обсуждает заключительные детали в преддверии своего назначения на "Селхерст Парк" позже на этой неделе.