Кэмпбелл советует "Арсеналу" купить Коуди

Экс-игрок "Арсенала" Сол Кэмпбелл рекомендовал лондонскому клубу обратить внимание на защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди.

В свое время Кэмпбелл был частью команды "Непобедимых", поэтому Сол с грустью наблюдает за мучениями "Арсенала" при Микеле Артете.



Кэмпбелл считает, что "канонирам" не хватает не только мастерства, но и характера, и 28-летний Коуди мог бы помочь с этим.



"Есть много игроков, которые бы подошли "Арсеналу". Конор Коуди — хороший игрок, ему комфортно с мячом, он победитель".



"Он определенно обладает того рода характером, на который должен ориентироваться "Арсенал" при поисках усиления. Им определенно стоит обратить на него внимание, потому что он надежен, ему нравится обороняться".



"Также он может сделать пас, он быстр, он физически силен, он хорош в воздухе. Он разносторонний игрок без слабых мест".



"Сейчас он в хорошем клубе, "Вулверхэмптоне", но на месте "Арсенала" я бы обратил на него внимание этим летом. Также он обладает отличным настроем, и мне нравится это", — цитирует Кэмпбелла Goal.