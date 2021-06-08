Ван де Бек пропустит Евро-2020 из-за травмы

Кошмарный для Донни Ван де Бека сезон увенчался травмой, из-за которой полузащитник "Манчестер Юнайтед" пропустит Евро-2020.

Несмотря на то, что Ван де Бек отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, Донни попал в заявку сборной Голландии на Чемпионат Европы.



А сегодня Федерация футбола Голландии внезапно объявила, что Евро-2020 пройдет без 24-летнего Ван де Бека, которого вывела из строя травма неустановленного характера. Сроки восстановления полузащитника также не уточняются.



Зато сообщается, что главный тренер голландцев Франк де Бур, чья команда стартует на турнире матчем против сборной Украины в воскресенье, не будет вызывать другого игрока на место Донни.