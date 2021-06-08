"Арсенал" готов продать Беллерина за 20 млн. фунтов

"Арсенал" установил цену в 20 миллионов фунтов за правого защитника Эктора Беллерина.

"Арсенал" разочаровывающим образом провел сезон 2020/21, финишировав только на восьмом месте в Премьер-Лиге и не попав в еврокубки.



Главный тренер "канониров" Микель Артета не готов с этим мириться, собираясь кардинально обновить облик команды к следующему сезону.



Ограниченный трансферный бюджет означает, что Артета будет не только активно искать усиление, но и стараться продать игроков, которые не входят в его планы.



CBS Sports ожидает, что этим летом "Арсенал" попрощается с одним их своих главных старожилов в лице Беллерина, который уже не имеет прежней мотивации и открыт к новому вызову.



"Канониры" установили за 26-летнего испанца вполне адекватную цену в 20 млн. фунтов, чем надеются привлечь интерес клубов Ла Лиги — например, "Атлетико", которому вскоре может потребоваться замена для Кирана Триппьера, жаждущего вернуться в Премьер-Лигу.