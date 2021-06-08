Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака близок к переходу в "Рому" на условиях постоянного трансфера.

Джака выступает за "Арсенал" с 2016 года, а в январе 2020 уже едва не покинул "Эмирейтс". Тогда Гранит повздорил с фанатами "канониров" и был готов отправиться в "Герту", но Микелю Артете в последний момент удалось переубедить игрока.



На сей раз главный тренер "Арсенала" уговаривать Джаку остаться не будет. Лондонский клуб даже рад продать 28-летнего швейцарца ради пополнения своего трансферного бюджета.



Как сообщает Football.London, Джаку привлекает возможность поработать с новым рулевым "Ромы" Жозе Моуриньо. Стороны продвигаются в переговорах и надеются вскоре заключить сделку.



Добавим, "Арсенал" уже определился с приоритетной целью на замену Граниту, собираясь пригласить из "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.