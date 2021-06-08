Ван де Бек получил совет перейти в "Ливерпуль"

Донни Ван де Бек Легенда "Аякса" Шак Сварт посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беку подумать о переходе в "Ливерпуль".

Ван де Бек совершенно провалил свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов. В рамках Премьер-Лиги Донни отметился лишь четырьмя появлениями с первых минут.

Ожидается, что этим летом насчет будущего 24-летнего Ван де Бека будет немало спекуляций, и Сварт тоже спешит высказать свою точку зрения. По мнению Шака, его соотечественник мог бы стать отличной заменой Джорджиньо Вейналдуму в "Ливерпуле".

"Он отлично играл за "Аякс", пока не ушел. Он был готов к отъезду за рубеж. Но в "Юнайтед" есть восемь или девять полузащитников, которых ты должен растолкать локтями. Это требует времени".

"Когда в полузащите вы обладаете Погба и Фернандешем, никакой тренер от них не откажется, потому что на бумаге они стоят 150 миллионов фунтов".

"Это решение, которое должен принять он сам. Он должен почувствовать, стоит ли ему уходить. Я не переживаю насчет него".

"Он бы хорошо подошел другим другим клубам. Он стал бы замечательной заменой Вейналдуму, который сейчас уходит из "Ливерпуля". Или Томасу Мюллеру в "Баварии", — цитирует Сварта Manchester Evening News.

Добавим, прямых трансферов между "Юнайтед" и "Ливерпулем" не было с 1964 года, когда Фил Чизналл сменил "Олд Траффорд" на "Энфилд".


Метки Ван де Бек, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сварт

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 08.06.2021 10:28 # recyjoed
    Не, спс. Гравенберха заверните нам!

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  2. liverpool888 08.06.2021 10:03 # liverpool888
    В аренду в Барселону.
    У аяксидов и каталонцев давняя связь.

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