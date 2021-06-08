Ван де Бек получил совет перейти в "Ливерпуль"

Легенда "Аякса" Шак Сварт посоветовал полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Беку подумать о переходе в "Ливерпуль".

Ван де Бек совершенно провалил свой дебютный английский сезон после перехода из "Аякса" за 40 миллионов фунтов. В рамках Премьер-Лиги Донни отметился лишь четырьмя появлениями с первых минут.



Ожидается, что этим летом насчет будущего 24-летнего Ван де Бека будет немало спекуляций, и Сварт тоже спешит высказать свою точку зрения. По мнению Шака, его соотечественник мог бы стать отличной заменой Джорджиньо Вейналдуму в "Ливерпуле".



"Он отлично играл за "Аякс", пока не ушел. Он был готов к отъезду за рубеж. Но в "Юнайтед" есть восемь или девять полузащитников, которых ты должен растолкать локтями. Это требует времени".



"Когда в полузащите вы обладаете Погба и Фернандешем, никакой тренер от них не откажется, потому что на бумаге они стоят 150 миллионов фунтов".



"Это решение, которое должен принять он сам. Он должен почувствовать, стоит ли ему уходить. Я не переживаю насчет него".



"Он бы хорошо подошел другим другим клубам. Он стал бы замечательной заменой Вейналдуму, который сейчас уходит из "Ливерпуля". Или Томасу Мюллеру в "Баварии", — цитирует Сварта Manchester Evening News.



Добавим, прямых трансферов между "Юнайтед" и "Ливерпулем" не было с 1964 года, когда Фил Чизналл сменил "Олд Траффорд" на "Энфилд".