Фьертофт: "Челси" уверен в приобретении Холанда"

Бывший нападающий сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт заявил, что "Челси" уверен в приобретении бомбардира дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Решение Ромелу Лукаку остаться в "Интере" и предпочтения Харри Кейна насчет "Манчестер Сити" оставляют "синим", жаждущим обзавестись забивным нападающим, не так много вариантов.



Накануне издания Daily Mail и The Telegraph в один голос сообщили, что "Челси" уже вступил в переговоры о покупке Холанда и готов использовать Тэмми Абрахэма в качестве разменной монеты.



Фьертофт не сомневается, что два клуба договорятся между собой. Вопрос лишь в том, сможет ли "Челси" согласовать условия личного контракта с одиозным агентом Мино Райолой.



"Челси" упорно трудится над приобретением Эрлинга Холанда. Они считают его игроком, которого им не хватает для борьбы за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне".



"Стоимость очень высока, но у них есть уверенность, что договоренность будет достигнута. Главным препятствием может стать структура зарплат в "Челси", — написал Фьертофт в твиттере.