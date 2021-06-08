Фьертофт: "Челси" уверен в приобретении Холанда"

Эрлинг Холанд Бывший нападающий сборной Норвегии Ян Оге Фьертофт заявил, что "Челси" уверен в приобретении бомбардира дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Решение Ромелу Лукаку остаться в "Интере" и предпочтения Харри Кейна насчет "Манчестер Сити" оставляют "синим", жаждущим обзавестись забивным нападающим, не так много вариантов.

Накануне издания Daily Mail и The Telegraph в один голос сообщили, что "Челси" уже вступил в переговоры о покупке Холанда и готов использовать Тэмми Абрахэма в качестве разменной монеты.

Фьертофт не сомневается, что два клуба договорятся между собой. Вопрос лишь в том, сможет ли "Челси" согласовать условия личного контракта с одиозным агентом Мино Райолой.

"Челси" упорно трудится над приобретением Эрлинга Холанда. Они считают его игроком, которого им не хватает для борьбы за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне".

"Стоимость очень высока, но у них есть уверенность, что договоренность будет достигнута. Главным препятствием может стать структура зарплат в "Челси", — написал Фьертофт в твиттере.


Метки Боруссия, Фьертофт, Холанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 09:00

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  1. chr1s8rown 08.06.2021 09:31 # chr1s8rown
    Какой холанд дауниты щельси

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  2. staryi-eblan 08.06.2021 09:28 # staryi-eblan
    фэшн стиляга :)))

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  3. beshlei 08.06.2021 09:19 # beshlei
    Какие же топарики

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