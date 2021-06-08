"Брайтон" оценивает Уайта в 50 млн. фунтов

"Брайтон" установил цену в 50 миллионов фунтов за своего защитника Бена Уайта.

"Брайтон" мог хорошо заработать на Уайте еще прошлым летом, когда "Лидс" пытался выкупить Бена после успешного сезона аренды, предлагая 25 млн. фунтов в качестве компенсации.



Однако тогда "чайки" сохранили Уайта, который за этот год набрался опыта выступлений в Премьер-Лиге и запрыгнул на подножку уходящего поезда, заняв место получившего травму Трента Александер-Арнольда в заявке сборной Англии на Евро-2020.



Согласно слухам, среди поклонников таланта Уайта значатся "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Арсенал", однако "Брайтон" по-прежнему не намерен прощаться со своей молодой звездой.



Чтобы отбить интерес топ-клубов к Уайту, "чайки" установили за 23-летнего защитника цену в 50 млн. фунтов. На "Амекс" надеются, что это охладит пыл грандов.



У Уайта остается еще три года по действующему контракту, так что "Брайтон" расслаблен в этой ситуации и даже допускает, что Бен получит новую сделку на улучшенных условиях, чтобы отразить изменившийся статус англичанина в команде Грэма Поттера.