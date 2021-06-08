Фоден, Гринвуд и Рэшфорд — самые дорогие игроки в Европе

Фил Фоден и Мейсон Гринвуд Англичане Фил Фоден из "Манчестер Сити" и Мейсон Гринвуд с Маркусом Рэшфордом из "Манчестер Юнайтед" были названы тремя самыми дорогими игроками в Европе.

В своем свежем исследовании CIES анализирует стоимость игроков в топ-5 европейских лиг на момент окончания сезона 2020/21.

CIES рассчитывает стоимость каждого футболиста в соответствии с собственным алгоритмом, где учтено множество параметров, включая возраст, оставшийся срок по контракту, роль в сборной, уровень игры, карьерные достижения.

Следуя этому алгоритму, Фоден, молодой Игрок Года по версии PFA, был оценен в 190 миллионов евро (163 млн. фунтов). Гринвуд и Рэшфорд — в 178 и 159 млн. евро, соответственно (153 и 137 млн. фунтов).

Примечательно, что в топ-20 только трое игроков старше 25 лет были оценены дороже, чем 100 млн. евро: Бруну Фернандеш, Тимо, Вернер и Бернарду Силва. Самый дорогой голкипер — Эдерсон.

Самые дорогие игроки в Европе


Метки Гринвуд, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, рейтинги, Рэшфорд, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 08.06.2021 07:00

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  1. chelsiukpro 08.06.2021 07:07 # chelsiukpro
    Опять алгоритмы какие то не понятные :)) вообщем куета ....

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