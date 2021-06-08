"Челси" начал переговоры о покупке Холанда

"Челси" начал переговоры о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В концовке этого сезона "Боруссия" все-таки обеспечили себе путевку в Лигу Чемпионов, что чрезвычайно важно для финансовой стабильности клуба.



При этом "Боруссия" все равно собирается продать вингера Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед", чтобы окончательно закрыть денежный вопрос.



Таким образом, продавать Холанда этим летом у "Боруссии" нет ни желания, ни необходимости. Именно поэтому немецкий клуб установил за своего бомбардира заградительную цену в 170 миллионов фунтов.



Однако "Челси" это не испугало. Несмотря на очевидную трудность сделки, победители Лиги Чемпионов установили контакт с "Боруссией" и даже выразили готовность включить в сделку одного или нескольких своих игроков — например, оцениваемого в 40 млн. фунтов Тэмми Абрахэма.



О том, что "Боруссия" открыта к диалогу, свидетельствует тот факт, что немецкий клуб уже начал искать замену Эрлингу.