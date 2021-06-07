Махрез: "Хочу завершить карьеру в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил, что не собирается менять клуб в это трансферное окно.

Недавно Махрез был назван одним из игроков, предложения насчет которых "Сити" готов рассмотреть этим летом. Также сообщалось об интересе к Рияду со стороны главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Однако у 30-летнего алжирца, который едва не присоединился к "канонирам" в 2016 году, совсем другие планы на будущее.



"Я замечательно себя чувствую в "Манчестер Сити", и у меня нет желания засматриваться на что-либо другое".



"Я не знаю, какой будет моя ситуация, но я счастлив в "Сити". Это тот клуб, где я и хочу быть".



"Люди говорили, что я могу завершить свою карьеру в "Марселе", но я не помышляю об этом. Я хочу завершить свою карьеру в Англии, в "Сити". Я не вижу себя в ""Марселе".



"Мне нечего сказать насчет своего будущего. Я хочу себя чувствую в Манчестере. С божьей помощью я останусь", — цитирует Махреза Daily Mirror.