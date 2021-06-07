Махрез: "Хочу завершить карьеру в "Сити"

Рияд Махрез Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заявил, что не собирается менять клуб в это трансферное окно.

Недавно Махрез был назван одним из игроков, предложения насчет которых "Сити" готов рассмотреть этим летом. Также сообщалось об интересе к Рияду со стороны главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Однако у 30-летнего алжирца, который едва не присоединился к "канонирам" в 2016 году, совсем другие планы на будущее.

"Я замечательно себя чувствую в "Манчестер Сити", и у меня нет желания засматриваться на что-либо другое".

"Я не знаю, какой будет моя ситуация, но я счастлив в "Сити". Это тот клуб, где я и хочу быть".

"Люди говорили, что я могу завершить свою карьеру в "Марселе", но я не помышляю об этом. Я хочу завершить свою карьеру в Англии, в "Сити". Я не вижу себя в ""Марселе".

"Мне нечего сказать насчет своего будущего. Я хочу себя чувствую в Манчестере. С божьей помощью я останусь", — цитирует Махреза Daily Mirror.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 07.06.2021 23:07 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. suddenly 07.06.2021 23:05 # suddenly
    Марез: Хочу что бы Миха наконец начал писать мою фамилию правильно.

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