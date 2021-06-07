Кейн: "Англия готова к Евро-2020 лучше, чем была к ЧМ-2018"

Капитан сборной Англии Харри Кейн чувствует, что его команда лучше готова к Евро-2020, нежели к последнему Чемпионату Мира.

На ЧМ-2018 в России англичане — к удивлению многих — добрались до полуфинальной стадии, где в упорной борьбе уступили хорватам.



Кейну кажется, что за прошедшие с тех пор три года сборная Англии стала сильнее и опытнее, однако Харри все равно готовится к тяжелым испытаниям.



"Наверное, на сей раз мы готовы лучше. В преддверии Чемпионата Мира мы, возможно, не совсем понимали, где наше место, однако мы хорошо проявили себя и воспользовались своим шансом".



"Я чувствую, что сейчас мы немного опытнее. Игроки провели больше важных матчей за свои клубы, а также у нас есть игроки с опытом выступлений на том Чемпионате Мира".



"Я чувствую, что у нас хорошие шансы. Но впереди много упорной работы. Нельзя просто взять и выиграть турнир".



"Наша сборная очень, очень давно не выигрывала большие турниры, поэтому нам потребуется сила духа на протяжении этого очень, очень длинного пути, особенно на поздних стадиях", — цитирует Кейна Sky Sports.