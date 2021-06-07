Моуриньо: "Хендерсон готов стать первым номером МЮ"

Жозе Моуриньо считает, что Дин Хендерсон готов стать первым номером "Манчестер Юнайтед".

В сезоне 2020/21 Хендерсон и Давид Де Хеа почти поровну разделили игровое время на последнем рубеже, но даже нынешний наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что так продолжаться не может, и ему нужно определить твердого первого номера.



По мнению Моуриньо, Хендерсон обладает большим потенциалом для дальнейшего развития, нежели Де Хеа, но уже сейчас готов играть за "красных дьяволов".



"Думаю, они оба хорошие голкиперы. Я не считаю их феноменальными голкиперами. В случае с Дином Хендерсоном — пока не считаю. Пока он не феноменален, но станет таким".



"Я повстречал его в "Юнайтед", когда он был ребенком, и я запомнил, что он постоянно просился в аренду. Он говорил: "Когда я вернусь, то вернусь, чтобы стать первым номером".



"Когда он говорил мне это, то был только четвертым выбором. У этого парня невероятная уверенность в себе, и я думаю, он готов стать первым номером "Юнайтед", — сообщил Моуриньо The Times.