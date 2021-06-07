"Арсенал" обратил внимание на Чалханоглу

Упустив Эмилиано Буэндиа, "Арсенал" обратил свой взор на полузащитника "Милана" Хакана Чалханоглу как на альтернативную цель.

Ранее в понедельник "Астон Вилла" объявила о согласовании трансфера Буэндиа из "Норвича" стоимостью 40 миллионов фунтов. Таким образом, "Арсенал" упустил свою цель номер один на это трансферное окно.



"Канониры" пока не потеряли надежд вернуть Мартина Эдегора, который неплохо проявил себя за время аренды во второй половине сезона, однако норвежец может получить второй шанс в "Реале" с приходом Карло Анчелотти.



По информации CBS Sports, сейчас "Арсенал" переключился на следующее имя в своем шорт-листе — на Чалханоглу, который провел блестящий сезон за "Милан", забив четыре гола и отдав девять результативных передач в Серии А.



27-летний турок должен стать свободным агентом в конце этого месяца, но вызывает интерес у целого ряда европейских клубов, включая "Ювентус", "Барселону", "Челси" и "Ливерпуль".