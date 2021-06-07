"Лестер" купит Сумаре и Эдуара

"Лестер" находится на пороге приобретения полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре и нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара.

О том, что "Лестер" близок к покупке 22-летнего Сумаре, пресса сообщала еще в концовке сезона. Существовали опасения, что этот трансфер может сорваться из-за непопадания "лис" в Лигу Чемпионов.



По информации The Guardian, Бубакари все равно перейдет в "Лестер" и обойдется клубу с "Кинг Пауэр" в 23 миллиона евро (19.8 млн. фунтов). Эта сделка уже согласована.



Также "Лестер" находится в завершающей стадии переговоров по 23-летнему Эдуару, который забил 74 гола в 139 матчах за "Селтик".



В свое время главный тренер "лис" Брендан Роджерс поработал с Эдуаром в Глазго, и это стало важным фактором, почему Одсонн отверг интерес других клубов, включая "Арсенал" и "Астон Виллу".