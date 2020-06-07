Роналду контактирует с заинтересованными клубами, включая МЮ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изучает интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов Европы.

"Ювентус" провалил этот сезон, вылетев из Лиги Чемпионов в первом же раунде плей-офф и заняв только четвертое место в Серии А.



Клуб из Турина уже отреагировал на это, уволив Андреа Пирло и вернув Массимилиано Аллегри на должность главного тренера, однако Роналду по-прежнему задумывается об уходе.



По информации ESPN, ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" уже обратились к представителям Криштиану, которые продолжают вести переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы 36-летний португалец смог рассмотреть все поступившие варианты и принять решение о своем будущем по возвращении с Евро-2020.



Что касается "Юнайтед", то главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему открыт к покупке нападающего, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.



В данный момент у Роналду остается еще один год по контракту с "Ювентусом", за который он забил 36 голов в 44 матчах этого сезона.