Роналду контактирует с заинтересованными клубами, включая МЮ

Криштиану Роналду Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изучает интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов Европы.

"Ювентус" провалил этот сезон, вылетев из Лиги Чемпионов в первом же раунде плей-офф и заняв только четвертое место в Серии А.

Клуб из Турина уже отреагировал на это, уволив Андреа Пирло и вернув Массимилиано Аллегри на должность главного тренера, однако Роналду по-прежнему задумывается об уходе.

По информации ESPN, ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед" уже обратились к представителям Криштиану, которые продолжают вести переговоры с заинтересованными сторонами, чтобы 36-летний португалец смог рассмотреть все поступившие варианты и принять решение о своем будущем по возвращении с Евро-2020.

Что касается "Юнайтед", то главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер по-прежнему открыт к покупке нападающего, несмотря на продление контракта с Эдинсоном Кавани.

В данный момент у Роналду остается еще один год по контракту с "Ювентусом", за который он забил 36 голов в 44 матчах этого сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 17:00

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  1. van-der-slav 07.06.2021 18:08 # van-der-slav
    пусть нахер идет, и все те кто до сих пор пишут новости про роналду в мю

    (ответить)

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