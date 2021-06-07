Грилиш так же важен для Гвардиолы, как и Кейн

Джек Грилиш Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш и нападающий Харри Кейн равнозначны для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы как трансферные цели.

В этом сезоне "Сити" уверенно выиграл Премьер-Лигу, одержал дежурную победу в Кубке Лиги, а также впервые в истории клуба достиг финала Лиги Чемпионов.

Однако президент "горожан" Халдун Аль Мубарак уже пообещал, что его клуб будет покупать игроков, в том числе нападающего топ-уровня на замену Серхио Агуэро.

Как утверждает ESPN, целью номер один "Сити" среди нападающих является Кейн, отчаянно жаждущий покинуть "Тоттенхэм". Однако так же сильно, как и Харри, Гвардиола хочет Грилиша.

Гвардиола является большим поклонником таланта Грилиша и считает, что "горожане" не должны упускать возможность заполучить такого классного игрока, находящегося в самом расцвете сил.

Благо "Вилла" едва согласовала покупку плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа, который действует в схожей с Грилишем манере и может стать прямой заменой для Джека.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Кейн, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 16:10

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Последние комментарии:




  1. mansoor 07.06.2021 17:43 # mansoor
    Цель Сити превратится в Баварию)))

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  2. sausage 07.06.2021 17:33 # sausage
    Лучше бы МЮ его забрали. Элитный брит, жаль будет если перейдёт к мешкам в команду без командного духа.

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  3. true-manc 07.06.2021 16:55 # true-manc
    И Кейна и Грилиша к КОРОЛЯМ!
    Еще б Невеша подписать, и вообще сказка.

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  4. ragoz2020 07.06.2021 16:31 # ragoz2020
    рыбак еб..й не тупи, бери грилиша и продавай покбу с джонсом в подарок!

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