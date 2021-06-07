Грилиш так же важен для Гвардиолы, как и Кейн
Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш и нападающий Харри Кейн равнозначны для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы как трансферные цели.
В этом сезоне "Сити" уверенно выиграл Премьер-Лигу, одержал дежурную победу в Кубке Лиги, а также впервые в истории клуба достиг финала Лиги Чемпионов.
Однако президент "горожан" Халдун Аль Мубарак уже пообещал, что его клуб будет покупать игроков, в том числе нападающего топ-уровня на замену Серхио Агуэро.
Как утверждает ESPN, целью номер один "Сити" среди нападающих является Кейн, отчаянно жаждущий покинуть "Тоттенхэм". Однако так же сильно, как и Харри, Гвардиола хочет Грилиша.
Гвардиола является большим поклонником таланта Грилиша и считает, что "горожане" не должны упускать возможность заполучить такого классного игрока, находящегося в самом расцвете сил.
Благо "Вилла" едва согласовала покупку плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа, который действует в схожей с Грилишем манере и может стать прямой заменой для Джека.
07.06.2021 16:10
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Последние комментарии:
Цель Сити превратится в Баварию)))
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Лучше бы МЮ его забрали. Элитный брит, жаль будет если перейдёт к мешкам в команду без командного духа.
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И Кейна и Грилиша к КОРОЛЯМ!
Еще б Невеша подписать, и вообще сказка.
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рыбак еб..й не тупи, бери грилиша и продавай покбу с джонсом в подарок!
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