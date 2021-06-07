Грилиш так же важен для Гвардиолы, как и Кейн

Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш и нападающий Харри Кейн равнозначны для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы как трансферные цели.

В этом сезоне "Сити" уверенно выиграл Премьер-Лигу, одержал дежурную победу в Кубке Лиги, а также впервые в истории клуба достиг финала Лиги Чемпионов.



Однако президент "горожан" Халдун Аль Мубарак уже пообещал, что его клуб будет покупать игроков, в том числе нападающего топ-уровня на замену Серхио Агуэро.



Как утверждает ESPN, целью номер один "Сити" среди нападающих является Кейн, отчаянно жаждущий покинуть "Тоттенхэм". Однако так же сильно, как и Харри, Гвардиола хочет Грилиша.



Гвардиола является большим поклонником таланта Грилиша и считает, что "горожане" не должны упускать возможность заполучить такого классного игрока, находящегося в самом расцвете сил.



Благо "Вилла" едва согласовала покупку плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа, который действует в схожей с Грилишем манере и может стать прямой заменой для Джека.