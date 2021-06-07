"Астон Вилла" объявила о покупке Буэндиа

Эмилиано Буэндиа "Астон Вилла" официально объявила о достигнутой договоренности насчет трансфера плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

В борьбе за Буэндиа "вилланы" опередили "Арсенал", согласовав стоимость Эмилиано в размере 30 миллионов фунтов. В будущем размер компенсации может вырасти до 40 млн. фунтов за счет бонусов.

В данный момент Буэндиа находится в расположении сборной Аргентины и готовится к матчу против Колумбии во вторник вечером в рамках отбора к ЧМ-2022. После этой игры Эмилиано пройдет медобследование и подпишет контракт с "Виллой".

Таким образом, 24-летний аргентинец, забивший 15 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне Чемпионшипа, станет рекордным приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".


Метки Арсенал, Астон Вилла, Буэндиа, Норвич, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1380

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 07.06.2021 16:52 # manutd-20champ
    грилиш в мс, лысый аж ссыт в штаны как хочет его.

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  2. division 07.06.2021 16:35 # division
    Арсенал опять унизили

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  3. jirrort 07.06.2021 16:25 # jirrort
    Гейгунеры под шконкой

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  4. kagawa 07.06.2021 15:51 # kagawa
    Осталось узнать куда IN Грилиш

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  5. chelsea88 07.06.2021 15:39 # chelsea88
    Вуахахаха)))
    Нассали на бошки гомогуннерам этим трансфером))

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  6. xiaomi 07.06.2021 15:22 # xiaomi
    Игрок аля Касорла по нарезкам

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  7. tigerpool 07.06.2021 15:12 # tigerpool
    Значит Грилишаут

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