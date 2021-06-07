"Астон Вилла" объявила о покупке Буэндиа

"Астон Вилла" официально объявила о достигнутой договоренности насчет трансфера плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

В борьбе за Буэндиа "вилланы" опередили "Арсенал", согласовав стоимость Эмилиано в размере 30 миллионов фунтов. В будущем размер компенсации может вырасти до 40 млн. фунтов за счет бонусов.



В данный момент Буэндиа находится в расположении сборной Аргентины и готовится к матчу против Колумбии во вторник вечером в рамках отбора к ЧМ-2022. После этой игры Эмилиано пройдет медобследование и подпишет контракт с "Виллой".



Таким образом, 24-летний аргентинец, забивший 15 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне Чемпионшипа, станет рекордным приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".