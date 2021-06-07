"Астон Вилла" объявила о покупке Буэндиа
"Астон Вилла" официально объявила о достигнутой договоренности насчет трансфера плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.
В борьбе за Буэндиа "вилланы" опередили "Арсенал", согласовав стоимость Эмилиано в размере 30 миллионов фунтов. В будущем размер компенсации может вырасти до 40 млн. фунтов за счет бонусов.
В данный момент Буэндиа находится в расположении сборной Аргентины и готовится к матчу против Колумбии во вторник вечером в рамках отбора к ЧМ-2022. После этой игры Эмилиано пройдет медобследование и подпишет контракт с "Виллой".
Таким образом, 24-летний аргентинец, забивший 15 голов и отдавший 16 результативных передач в этом сезоне Чемпионшипа, станет рекордным приобретением в истории клуба с "Вилла Парк".
07.06.2021 15:00
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Последние комментарии:
грилиш в мс, лысый аж ссыт в штаны как хочет его.
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Арсенал опять унизили
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Гейгунеры под шконкой
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Осталось узнать куда IN Грилиш
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Вуахахаха)))
Нассали на бошки гомогуннерам этим трансфером))
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Игрок аля Касорла по нарезкам
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Значит Грилишаут
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