Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш заинтересован в переходе в "Арсенал" этим летом.

Накануне издание The Times сообщило, что "Арсенал" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения Невеша, с которым "волки" готовы расстаться, чтобы поправить свое финансовое положение.



По информации Daily Mail, 24-летний португалец не просто осведомлен об интересе "канониров", но и уже обозначил свою готовность присоединиться к команде Микеля Артете.



The Sun в свою очередь добавляет, что клуб с "Молинью" уже назвал "Арсеналу" свою цену за Рубена — 35 миллионов фунтов.



Если этот трансфер состоится, Невеш может заменить на "Эмирейтс" Гранита Джаку, о покупке которого сейчас договаривается "Рома".