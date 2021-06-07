Хендерсон: "Я становлюсь сильнее"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон развеял опасения насчет своей формы в преддверии Евро-2020.

Накануне Хендерсон сыграл в футбол впервые с февраля, появившись на замену на второй тайм товарищеского матча сборной Англии против Румынии.



Несмотря на осечку при исполнении пенальти, Джордан остался доволен собой и рад, что у него есть еще неделя тренировок для возвращения в форму.



"Я очень хорошо себя чувствую. Было приятно вернуться на поле. Я сыграл 45 минут после большого перерыва, так что я рад этому, и я чувствовал себя довольно хорошо во время игры. Я рад, что впереди есть еще неделя тренировок до первого матча, и я надеюсь восстановить свою форму".



"Когда мы играли против Австрии, я не стал рисковать. Я упорно тренировался в общей группе, но не чувствовал себя на 100 процентов готовым для того матча. Мы чувствовали, что будет разумнее подготовиться к матчу против Румынии, и все сложилось хорошо. Это было правильное решение. Я постоянно становлюсь сильнее", — цитирует Хендерсона Evening Standard.