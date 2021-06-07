Филлипс намекнул, что может уйти из "Ливерпуля"

Защитник Натаниэль Филлипс намекнул, что может покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Филлипс сыграл 17 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, в концовке кампании закрепившись в стартовом составе.



Однако сейчас Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип идут на поправку после тяжелых травм, а вдобавок "Ливерпуль" едва приобрел Ибраиму Конате у "РБ Лейпциг", так что у 24-летнего Филлипса есть большие вопросы насчет своей роли в следующем сезоне.



"Я насладился каждой сыгранной минутой и был бы счастлив продолжать играть за клуб".



"Но в то же время я должен учитывать, как будет лучше для моей карьеры. Это зависит от того, какую роль "Ливерпуль" отводит для меня. От этого и будем отталкиваться", — сообщил Филлипс Liverpool Echo.