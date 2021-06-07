Филлипс намекнул, что может уйти из "Ливерпуля"

Натаниэль Филлипс Защитник Натаниэль Филлипс намекнул, что может покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Филлипс сыграл 17 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, в концовке кампании закрепившись в стартовом составе.

Однако сейчас Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип идут на поправку после тяжелых травм, а вдобавок "Ливерпуль" едва приобрел Ибраиму Конате у "РБ Лейпциг", так что у 24-летнего Филлипса есть большие вопросы насчет своей роли в следующем сезоне.

"Я насладился каждой сыгранной минутой и был бы счастлив продолжать играть за клуб".

"Но в то же время я должен учитывать, как будет лучше для моей карьеры. Это зависит от того, какую роль "Ливерпуль" отводит для меня. От этого и будем отталкиваться", — сообщил Филлипс Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 12:00

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  1. mansoor 07.06.2021 15:57 # mansoor
    Гомес и Матип аут.

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  2. vals1702 07.06.2021 15:27 # vals1702
    Матипа и Гомеса продать

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  3. liverpool888 07.06.2021 14:57 # liverpool888
    Достойно проявил себя и использовал свой шанс.
    Считаю, что заслужил начать сезон в старте в паре с ВВД.
    Но тут же буду сидеть мелкие гиены, которые при единственной ошибке будут вопить о его низком уровне.
    Мне импонирует его игра, уж лучше отпустить хоть за какие-то деньги Матипа с его немаленькой зарплатой. Сезон длинный, а травм к большому сожалению не избежать. Я бы его оставил. Гомес и Матип травматичные ребята, а Комната первые пол сезона будет проходить адаптацию.
    Если не боится критиков, верит в себя и готов биться за мечту, то стоит оставаться. Надеюсь, слова Клоппа о мечте с 11 воспитанниками в старте не просто пустые слова.
    Но если хочет играть постоянно и попросит его отпустит, то его тоже можно понять, он почувствовал вкус постоянной практики. Но меньше чем за 15-20 миллионов фунтов его отпускать никак нельзя.
    В условном Сотоне или ВХЮ пришелся бы ко двору.

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  4. gerrard08 07.06.2021 13:40 # gerrard08
    По хорошему может вполне себе бороться за право быть вторым в выборе цз. Учитывая хрупкость Матипа и Гомеза, очень даже возможный варик.

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  5. chr1s8rown 07.06.2021 13:26 # chr1s8rown
    Как ж эти 2 пидоры гомес и матип суки заебали . Их нет когда нужны

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  6. tigerpool 07.06.2021 12:30 # tigerpool
    Хороший защитник, но судя по его словам не готов он быть 5 вариантом, после ВВД и Конате, Матипа с Гомезом. Хотя на последних двух можно вообще не рассчитывать

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  7. alexomck 07.06.2021 12:02 # alexomck
    развести лямов на 10 кого-нибудь - норм будет. аферу, аки с брюстерами и соланками, здесь не провернуть, канеш.

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