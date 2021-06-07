Филлипс намекнул, что может уйти из "Ливерпуля"
Защитник Натаниэль Филлипс намекнул, что может покинуть "Ливерпуль" в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Филлипс сыграл 17 матчей за команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге, в концовке кампании закрепившись в стартовом составе.
Однако сейчас Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип идут на поправку после тяжелых травм, а вдобавок "Ливерпуль" едва приобрел Ибраиму Конате у "РБ Лейпциг", так что у 24-летнего Филлипса есть большие вопросы насчет своей роли в следующем сезоне.
"Я насладился каждой сыгранной минутой и был бы счастлив продолжать играть за клуб".
"Но в то же время я должен учитывать, как будет лучше для моей карьеры. Это зависит от того, какую роль "Ливерпуль" отводит для меня. От этого и будем отталкиваться", — сообщил Филлипс Liverpool Echo.
07.06.2021 12:00
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Последние комментарии:
Гомес и Матип аут.
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Матипа и Гомеса продать
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Достойно проявил себя и использовал свой шанс.
Считаю, что заслужил начать сезон в старте в паре с ВВД.
Но тут же буду сидеть мелкие гиены, которые при единственной ошибке будут вопить о его низком уровне.
Мне импонирует его игра, уж лучше отпустить хоть за какие-то деньги Матипа с его немаленькой зарплатой. Сезон длинный, а травм к большому сожалению не избежать. Я бы его оставил. Гомес и Матип травматичные ребята, а Комната первые пол сезона будет проходить адаптацию.
Если не боится критиков, верит в себя и готов биться за мечту, то стоит оставаться. Надеюсь, слова Клоппа о мечте с 11 воспитанниками в старте не просто пустые слова.
Но если хочет играть постоянно и попросит его отпустит, то его тоже можно понять, он почувствовал вкус постоянной практики. Но меньше чем за 15-20 миллионов фунтов его отпускать никак нельзя.
В условном Сотоне или ВХЮ пришелся бы ко двору.
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По хорошему может вполне себе бороться за право быть вторым в выборе цз. Учитывая хрупкость Матипа и Гомеза, очень даже возможный варик.
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Как ж эти 2 пидоры гомес и матип суки заебали . Их нет когда нужны
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Хороший защитник, но судя по его словам не готов он быть 5 вариантом, после ВВД и Конате, Матипа с Гомезом. Хотя на последних двух можно вообще не рассчитывать
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развести лямов на 10 кого-нибудь - норм будет. аферу, аки с брюстерами и соланками, здесь не провернуть, канеш.
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