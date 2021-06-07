Уайт занял место Александер-Арнольда в заявке англичан на Евро-2020

Бен Уайт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наконец, определился с заменой травмированному Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля", остановив свой выбор на защитнике "Брайтона" Бене Уайте.

Напомним, товарищеский матч против сборной Австрии в прошлую среду обернулся для Александер-Арнольда травмой бедра, которая не оставляет Тренту шансов на участие на Евро-2020.

Восстановление Александер-Арнольда займет около шести недель, однако Саутгейт взял паузу перед тем, как решить, кому отдать вакантное место в заявке англичан.

Выбирая из Уайта, Джесси Лингарда, Джеймса Уорд-Проуза, Бена Годфри, Аарона Рамсдейла и Олли Уоткинса, которые были в расширенной заявке, Саутгейт остановился именно на Бене, который способен сыграть как в обороне, так и в полузащите.

Накануне 23-летний Уайт целиком провел товарищеский матч против сборной Румынии, действуя в паре с Тайроном Мингсом. Эта игра и помогла Саутгейту определиться.


Метки Брайтон, Евро-2020, сборная Англии, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 11:00

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  1. wolfsmensch 07.06.2021 16:06 # wolfsmensch
    обдристаются англичане, мама не горюй

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  2. kagawa 07.06.2021 13:28 # kagawa
    Щас бы даже с доп. шансом оставить вне заявки решалу важных матчей Лингардса. Мда

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