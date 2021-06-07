Уайт занял место Александер-Арнольда в заявке англичан на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наконец, определился с заменой травмированному Тренту Александер-Арнольду из "Ливерпуля", остановив свой выбор на защитнике "Брайтона" Бене Уайте.

Напомним, товарищеский матч против сборной Австрии в прошлую среду обернулся для Александер-Арнольда травмой бедра, которая не оставляет Тренту шансов на участие на Евро-2020.



Восстановление Александер-Арнольда займет около шести недель, однако Саутгейт взял паузу перед тем, как решить, кому отдать вакантное место в заявке англичан.



Выбирая из Уайта, Джесси Лингарда, Джеймса Уорд-Проуза, Бена Годфри, Аарона Рамсдейла и Олли Уоткинса, которые были в расширенной заявке, Саутгейт остановился именно на Бене, который способен сыграть как в обороне, так и в полузащите.



Накануне 23-летний Уайт целиком провел товарищеский матч против сборной Румынии, действуя в паре с Тайроном Мингсом. Эта игра и помогла Саутгейту определиться.