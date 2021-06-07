Уинтерберн выбрал между Чилуэллом и Шоу
Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что основным левым защитником сборной Англии на Евро-2020 должен быть Бен Чилуэлл из "Челси", а не Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед".
Шоу с полным правом может назвать этот сезон лучшим в своей карьере. Люк избавился от прежде беспокоивших его проблем со здоровьем и стабильно демонстрировал футбол высокого уровня.
Однако Уинтерберн вспоминает, что Чилуэлл едва выиграл Лигу Чемпионов с "Челси", поэтому Найджел поставил бы на свою позицию именно Бена.
"Меня устроит любой вариант, если они оба хорошо играют, но если мне нужно выбрать кого-то одного, то я предпочту Чилуэлла — чисто исходя из того, как он чувствует себя в данный момент".
"Он в отличной форме, и "Челси" невероятным образом завершил сезон, так что я выбрал бы его".
"Вопрос в том, собирается Саугейт играть в четыре защитника или в пять, и кто лучше подходит для конкретной схемы".
"Букайо Сака тоже способен сыграть на этой позиции, так что у сборной Англии хороший выбор здесь", — цитирует Уинтерберна The Sun.
07.06.2021 10:00
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Какие-то колбасоиты и другие аналитеги с фапла говорили, что Чилвел не стоит своих денег. А по факту закрыл с лихвой проблемную зону, которая многие годы мучала клуб, и был успешен как в защите, так и в атаке.
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Сейчас эти диванные эксперты соберут Саугейту состав и вместо него на диване поедут в турнире побеждать))
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кто это уинбенбен? новый тренер сборной?
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Шоу показал мастерство в команде, в которой нет игры. Это дорогого стоит. Это индивидуальный скил, который в сборной решает
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почему то сборная Англии весь свой взор отвела на края защиты, как будто всё там в полазащите и нападении уже как часы работает, конечно в данный момент Бен лучше
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Бен конечно хорош, но и Шоу набрал форму. Так что тут равные игроки, главное, чтоб без травм обошлось.
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