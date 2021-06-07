Уинтерберн выбрал между Чилуэллом и Шоу

Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что основным левым защитником сборной Англии на Евро-2020 должен быть Бен Чилуэлл из "Челси", а не Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед".

Шоу с полным правом может назвать этот сезон лучшим в своей карьере. Люк избавился от прежде беспокоивших его проблем со здоровьем и стабильно демонстрировал футбол высокого уровня.



Однако Уинтерберн вспоминает, что Чилуэлл едва выиграл Лигу Чемпионов с "Челси", поэтому Найджел поставил бы на свою позицию именно Бена.



"Меня устроит любой вариант, если они оба хорошо играют, но если мне нужно выбрать кого-то одного, то я предпочту Чилуэлла — чисто исходя из того, как он чувствует себя в данный момент".



"Он в отличной форме, и "Челси" невероятным образом завершил сезон, так что я выбрал бы его".



"Вопрос в том, собирается Саугейт играть в четыре защитника или в пять, и кто лучше подходит для конкретной схемы".



"Букайо Сака тоже способен сыграть на этой позиции, так что у сборной Англии хороший выбор здесь", — цитирует Уинтерберна The Sun.