Уинтерберн выбрал между Чилуэллом и Шоу

Бен Чилуэлл Легенда "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что основным левым защитником сборной Англии на Евро-2020 должен быть Бен Чилуэлл из "Челси", а не Люк Шоу из "Манчестер Юнайтед".

Шоу с полным правом может назвать этот сезон лучшим в своей карьере. Люк избавился от прежде беспокоивших его проблем со здоровьем и стабильно демонстрировал футбол высокого уровня.

Однако Уинтерберн вспоминает, что Чилуэлл едва выиграл Лигу Чемпионов с "Челси", поэтому Найджел поставил бы на свою позицию именно Бена.

"Меня устроит любой вариант, если они оба хорошо играют, но если мне нужно выбрать кого-то одного, то я предпочту Чилуэлла — чисто исходя из того, как он чувствует себя в данный момент".

"Он в отличной форме, и "Челси" невероятным образом завершил сезон, так что я выбрал бы его".

"Вопрос в том, собирается Саугейт играть в четыре защитника или в пять, и кто лучше подходит для конкретной схемы".

"Букайо Сака тоже способен сыграть на этой позиции, так что у сборной Англии хороший выбор здесь", — цитирует Уинтерберна The Sun.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Англии, Уинтерберн, Челси, Чилуэлл, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 07.06.2021 14:19 # hachidlo
    Какие-то колбасоиты и другие аналитеги с фапла говорили, что Чилвел не стоит своих денег. А по факту закрыл с лихвой проблемную зону, которая многие годы мучала клуб, и был успешен как в защите, так и в атаке.

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  2. fc-oil 07.06.2021 13:39 # fc-oil
    Сейчас эти диванные эксперты соберут Саугейту состав и вместо него на диване поедут в турнире побеждать))

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  3. manutd-20champ 07.06.2021 11:30 # manutd-20champ
    кто это уинбенбен? новый тренер сборной?

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  4. kagawa 07.06.2021 10:37 # kagawa
    Шоу показал мастерство в команде, в которой нет игры. Это дорогого стоит. Это индивидуальный скил, который в сборной решает

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  5. blueswin 07.06.2021 10:17 # blueswin
    почему то сборная Англии весь свой взор отвела на края защиты, как будто всё там в полазащите и нападении уже как часы работает, конечно в данный момент Бен лучше

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  6. sexan 07.06.2021 10:17 # sexan
    Бен конечно хорош, но и Шоу набрал форму. Так что тут равные игроки, главное, чтоб без травм обошлось.

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