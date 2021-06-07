Моуриньо отметил вклад Лэмпарда в развитие Маунта

Жозе Моуриньо похвалил бывшего наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда за вклад в развитие полузащитника "синих" Мейсона Маунта.

22-летний Маунт сыграл ключевую роль в том, что "Челси" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов в этом сезоне.



Люди восхищаются тем, как Маунт продолжил прогрессировать после прихода Томаса Тухеля на тренерский мостик "Челси", однако Моуриньо считает, что в первую очередь нужно благодарить Лэмпарда, который слепо верил в Мейсона — иногда в ущерб результатам.



"Я должен быть честен. Пару сезонов назад я был свидетелем его первого матча в Премьер-Лиге, когда "Манчестер Юнайтед" играл против "Челси" на "Олд Траффорд", и я увидел его талант, но не увидел зрелости или стабильности".



"Я меня появились некоторые сомнения насчет того, сколько времени потребуется этому парню, чтобы прибавить и стать совершенным игроком. Ему не потребовалось много".



"Думаю, он должен благодарить Фрэнка, который всегда сохранял веру в этого парня, даже когда результаты оставляли желать лучшего. Он создал для него невероятные условия, чтобы развиваться".



"Я считаю его заточенным на атаку игроком, креативным игроком, но у него есть тактическая дисциплина. Маунт — командный игрок".



"Сейчас при Тухеле мы наблюдаем, что он подключается с флангов, тогда как при Фрэнке он больше играл 10-го номера. Когда они играют в пять защитников, он может быть третьим атакующим игроком или третьим полузащитником".



"Думаю, он очень, очень умен на поле. Насколько я убедился, он обладает очень хорошим пониманием игры. Он умеет забивать, что важно для полузащитника. Мне он очень нравится", — сообщил Моуриньо The Times.