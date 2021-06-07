Моуриньо отметил вклад Лэмпарда в развитие Маунта
Жозе Моуриньо похвалил бывшего наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда за вклад в развитие полузащитника "синих" Мейсона Маунта.
22-летний Маунт сыграл ключевую роль в том, что "Челси" финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и выиграл Лигу Чемпионов в этом сезоне.
Люди восхищаются тем, как Маунт продолжил прогрессировать после прихода Томаса Тухеля на тренерский мостик "Челси", однако Моуриньо считает, что в первую очередь нужно благодарить Лэмпарда, который слепо верил в Мейсона — иногда в ущерб результатам.
"Я должен быть честен. Пару сезонов назад я был свидетелем его первого матча в Премьер-Лиге, когда "Манчестер Юнайтед" играл против "Челси" на "Олд Траффорд", и я увидел его талант, но не увидел зрелости или стабильности".
"Я меня появились некоторые сомнения насчет того, сколько времени потребуется этому парню, чтобы прибавить и стать совершенным игроком. Ему не потребовалось много".
"Думаю, он должен благодарить Фрэнка, который всегда сохранял веру в этого парня, даже когда результаты оставляли желать лучшего. Он создал для него невероятные условия, чтобы развиваться".
"Я считаю его заточенным на атаку игроком, креативным игроком, но у него есть тактическая дисциплина. Маунт — командный игрок".
"Сейчас при Тухеле мы наблюдаем, что он подключается с флангов, тогда как при Фрэнке он больше играл 10-го номера. Когда они играют в пять защитников, он может быть третьим атакующим игроком или третьим полузащитником".
"Думаю, он очень, очень умен на поле. Насколько я убедился, он обладает очень хорошим пониманием игры. Он умеет забивать, что важно для полузащитника. Мне он очень нравится", — сообщил Моуриньо The Times.
07.06.2021 09:00
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Последние комментарии:
Ну то, что Маунт талантливый игрок видно было всегда. Таким нужна постоянная практика и доверие тренера, чтобы прогрессировать дальше. Это очевидно, что Лэмпард ему доверял, к тому же у него просто не было другого выхода во время трансферного бана.
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сынок сутулого ссал на папашку аска
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Всё верно, 2 года назад он выходил на поле не всегда заслуженно и оправданно. Очень часто проваливался, но своим трудолюбием поднялся на новый уровень, не сказать что у него есть дары божьи как у Месси или он такой же выдающийся спортсмен как Роналду, но определённо за последние 18 месяцев один из самых сильно прогрессирующих игроков в футболе. Еще не топ, ему нужно еще выиграть Кубок Англии, чемпионат и хотя бы разок признаться игроком сезона в АПЛ. Но он молод, это его козырь. Если повезёт и минует серьёзных травм, вполне реально станет лидером сборной и клуба.
Жалко что у Абрахама не сложилось, хотя именно в нем была больше всего необходимость в последние 6 месяцев. Почему он перестал быть "забивающим и талантливым" не понятно. Если на то пошло, Хадсон-Одои тоже не впечатляющим образом играет, даже по итогу хуже Абрахама, но в его адрес нет такого же наплыва негатива. Даже в чемпионате иногда выпускали на концовку матча.
Кстати, из компании выпусников академии 2018 г есть еще один человек который как и Маунт добился не плохого прогресса в течении последних 6 месяцев. Томори если Милан всё таки не выкупит, очень даже не плохо пригадился самим. Всё таки воспитанник, англичанин и молодой, сезон с Сильвой не прошёл бы даром. Кунде из Севильи не сильно лучше, а за него еще и платить придётся не мало денег.
Джеймс пока еще не может поймать стабильную волну, но в конце сезон играл в каждом матче по 90 минут. По сравнению с прошлым сезоном однозначно прибавил, но не сказать прям очень сильно. Прогрессирует уже хорошо, пусть и медленно. Пробился в сборную Англии при очень большой конкуренции, застолбил место в клубе, а ему еще всего ничего 21 год.
Гилмор очень талантливый игрок, но ему сейчас важно не ошибиться с клубом и перейти в аренду на сезон. Даже не помешало бы начать не с АПЛ, а Чемпионшипа и сыграть эдак матчей под 40 за сезон как в своё время Джеймс отбегал за Уиган. Потом перейти в клуб АПЛ, условный Бернли и откатать там сезон матчей 33-35, это должно ему помочь. Так же на 2 года отправляли в прошлом Кристенсена в аренду, это очень помогает. Так он долго будет развиваться играя по 10 матчей за сезон в Челси, а терять такого таланта не хотелось бы. Я думаю ему что нибудь подыщат летом. Кстати Галлахер который в этом сезоне за Вест Бромвич отыграл 30 матчей, в прошлом году в Чемпионшипе отыграл 47 матчей. Идёт по хорошей дорожке, летом может его даже оставят в команде.
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Признаюсь тоже бывало хейтил его по первому сезону. Но, то было оправданный хейт.
"Человек, который изменил все" нужно было снимать по этому сценарию
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