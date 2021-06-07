Биссума сообщил "Брайтону", что хочет в "Арсенал"
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума попросил своего агента организовать его переход в "Арсенал" этим летом.
Биссума очень ярко провел этот сезон, чем, по слухам, привлек внимание "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Первые видят в 24-летнем малийце замену для Джорджиньо Вейналдума, вторые — для Фернандиньо.
Однако сам Биссума помышляет о переходе в другой клуб. Как утверждает Football.London, Ив уже сообщил своему агенту Майклу Нчо о желании продолжить карьеру в "Арсенал"е.
Стоит отметить, что Нчо имеет тесные связи с "канонирами", которым два года назад он помог заполучить Николя Пепе из "Лилля".
07.06.2021 08:00
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это типа скрытый каминг аут?
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Хорошее усиление для арсинала на самом деле
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