Пети призвал "Арсенал" купить Заху

Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети призвал "канониров" купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Достоверно известно, что два года назад "Арсенал" уже пытался купить Заху, но, получив отказ на свое первое предложение, решил не делать второе, а потратился на Николя Пепе.



Согласно слухам, Заха по-прежнему настроен уйти из "Пэлас" на повышение и уже уведомил об этом руководство клуба. Пети видит в этом отличную возможность для "канониров".



"Когда я выступал за "Арсенал" в конце 90-х, мы обладали Марком Овермарсом, Сильвеном Вильтором и Робером Пиресом — ты с восхищением наблюдал за этими игроками".



"Заха — непредсказуемый игрок, и ты не знаешь, что он сделает с мячом. У него сильный характер, и хотя порой ему нужно контролировать свои эмоции, в игроке именно такого типа "Арсенал" и нуждается. Болельщики будут им восхищаться, а также он будет стимулировать своих партнеров по команде".



В "Арсенале" уже целую вечность не было игрока, который может пойти в дриблинг или в одиночку сделать разницу с мячом в ногах. В лице Захи они получили бы того, кто способен брать ответственность на себя и не боится идти в атаку на защитников", — цитирует Пети Daily Mail.