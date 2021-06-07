Пети призвал "Арсенал" купить Заху
Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети призвал "канониров" купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.
Достоверно известно, что два года назад "Арсенал" уже пытался купить Заху, но, получив отказ на свое первое предложение, решил не делать второе, а потратился на Николя Пепе.
Согласно слухам, Заха по-прежнему настроен уйти из "Пэлас" на повышение и уже уведомил об этом руководство клуба. Пети видит в этом отличную возможность для "канониров".
"Когда я выступал за "Арсенал" в конце 90-х, мы обладали Марком Овермарсом, Сильвеном Вильтором и Робером Пиресом — ты с восхищением наблюдал за этими игроками".
"Заха — непредсказуемый игрок, и ты не знаешь, что он сделает с мячом. У него сильный характер, и хотя порой ему нужно контролировать свои эмоции, в игроке именно такого типа "Арсенал" и нуждается. Болельщики будут им восхищаться, а также он будет стимулировать своих партнеров по команде".
В "Арсенале" уже целую вечность не было игрока, который может пойти в дриблинг или в одиночку сделать разницу с мячом в ногах. В лице Захи они получили бы того, кто способен брать ответственность на себя и не боится идти в атаку на защитников", — цитирует Пети Daily Mail.
07.06.2021 07:00
Просмотров: 1603
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Таких парней и нужно брать - мастеровых, голодных, мотивированных. Не зажратых условных виллианов или луисов...
(ответить)
Заха ин. Виллиана на мороз.
(ответить)
Заха - топ-игрок, усилит левый фланг атаки любого клуба АПЛ
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий