Пети призвал "Арсенал" купить Заху

Уилфрид Заха Экс-полузащитник "Арсенала" Эмманюэль Пети призвал "канониров" купить вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Достоверно известно, что два года назад "Арсенал" уже пытался купить Заху, но, получив отказ на свое первое предложение, решил не делать второе, а потратился на Николя Пепе.

Согласно слухам, Заха по-прежнему настроен уйти из "Пэлас" на повышение и уже уведомил об этом руководство клуба. Пети видит в этом отличную возможность для "канониров".

"Когда я выступал за "Арсенал" в конце 90-х, мы обладали Марком Овермарсом, Сильвеном Вильтором и Робером Пиресом — ты с восхищением наблюдал за этими игроками".

"Заха — непредсказуемый игрок, и ты не знаешь, что он сделает с мячом. У него сильный характер, и хотя порой ему нужно контролировать свои эмоции, в игроке именно такого типа "Арсенал" и нуждается. Болельщики будут им восхищаться, а также он будет стимулировать своих партнеров по команде".

В "Арсенале" уже целую вечность не было игрока, который может пойти в дриблинг или в одиночку сделать разницу с мячом в ногах. В лице Захи они получили бы того, кто способен брать ответственность на себя и не боится идти в атаку на защитников", — цитирует Пети Daily Mail.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас, Пети

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 07.06.2021 14:52 # kedr
    Таких парней и нужно брать - мастеровых, голодных, мотивированных. Не зажратых условных виллианов или луисов...

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  2. easports 07.06.2021 11:59 # easports
    Заха ин. Виллиана на мороз.

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  3. apl-nash 07.06.2021 07:35 # apl-nash
    Заха - топ-игрок, усилит левый фланг атаки любого клуба АПЛ

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