Светская хроника за понедельник

"Челси" интересуется Саулем Ньигесом. "Саутгемптон" не продаст Джеймса Уорд-Проуза. Жозе Моуриньо ищет голкипера для "Ромы" в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Дортмундская "Боруссия" отпустит нападающего Эрлинга Холанда этим летом только за 172 миллиона фунтов. (AS)



"Манчестер Сити" сможет заработать 11 млн. фунтов с перехода вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



Подписав Эрика Гарсию и Серхио Агуэро, теперь "Барселона" хочет еще двух игроков из "Сити" — полузащитника Илкая Гюндогана и нападающего Габриэля Жезуса. (Sport)



"Челси" заинтересован в полузащитнике "Атлетико" Сауле Ньигесе. (Marca)



Менхенгладбахская "Боруссия" отпустит полузащитника Йонаса Хофманна, который интересен "Лестеру", "Тоттенхэму" и "Челси", только за 40 млн. фунтов. (Leicester Mercur)



"Ливерпуль" готов продать полузащитника Марко Груича. (Liverpool Echo)



"Бернли" и "Норвич" находятся в числе клубов, обратившихся насчет аренды защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса. (TEAMtalk)



"Эвертон" не ожидает предложений от "Реала" по нападающему Ришарлисону. (Liverpool Echo)



"Саутгемптон" исключает продажу полузащитника Джеймса Уорд-Проуза, которого хочет "Астон Вилла". (Dail Mail)



"Астон Вилла" завершит приобретение плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа стоимостью 40 млн. фунтов, включая бонусы, во вторник. (Daily Mail)



Упустив Эмилиано Буэндиа, "Арсенал" сделал своей целью номер один полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. (Football.London)



"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа в "Лидс" за 20 млн. фунтов. (Footballl Insider)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо ищет нового голкипера, проявляя интерес к Уго Льорису из "Тоттенхэма" и Рую Патрисиу из "Вулверхэмптона". (La Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака остается целью номер один "Ромы" по укреплению центра поля. (Corriere dello Sport)



"Лестер" завершает приобретение полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, а также хочет нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма. (Leicester Mercury)



"Вест Бромвич" готов продать атакующего полузащитника Матеуса Перейру за 15 млн. фунтов. (TEAMtalk)



Другое



"Вест Хэм" уверен в подписании нового контракта со своим главным тренером Дэвидом Мойесом. (Football Insider)



"Эвертон" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Ювентуса" Андреа Пирло. (Calcio Mercato)



"Борнмут" хочет переманить главного тренера "Фулхэма" Скотта Паркера. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани стал отцом в четвертый раз. (The Sun)



Матч сборных Мексики и Коста-Рики был остановлен после кричалок с трибун против геев. (ESPN)



Сборная Россия заявила протест на другого участника Евро-2020, сборную Украины, которая представила новую форму с картой страны, куда оказался включен Крым. (Word Soccer Talk)



Экс-полузащитник "Челси" Эден Азар стал лицом рекламной кампании McDonald's к Евро-2020. (Daily Star)