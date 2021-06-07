Светская хроника за понедельник
"Челси" интересуется Саулем Ньигесом. "Саутгемптон" не продаст Джеймса Уорд-Проуза. Жозе Моуриньо ищет голкипера для "Ромы" в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Дортмундская "Боруссия" отпустит нападающего Эрлинга Холанда этим летом только за 172 миллиона фунтов. (AS)
"Манчестер Сити" сможет заработать 11 млн. фунтов с перехода вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)
Подписав Эрика Гарсию и Серхио Агуэро, теперь "Барселона" хочет еще двух игроков из "Сити" — полузащитника Илкая Гюндогана и нападающего Габриэля Жезуса. (Sport)
"Челси" заинтересован в полузащитнике "Атлетико" Сауле Ньигесе. (Marca)
Менхенгладбахская "Боруссия" отпустит полузащитника Йонаса Хофманна, который интересен "Лестеру", "Тоттенхэму" и "Челси", только за 40 млн. фунтов. (Leicester Mercur)
"Ливерпуль" готов продать полузащитника Марко Груича. (Liverpool Echo)
"Бернли" и "Норвич" находятся в числе клубов, обратившихся насчет аренды защитника "Ливерпуля" Неко Уильямса. (TEAMtalk)
"Эвертон" не ожидает предложений от "Реала" по нападающему Ришарлисону. (Liverpool Echo)
"Саутгемптон" исключает продажу полузащитника Джеймса Уорд-Проуза, которого хочет "Астон Вилла". (Dail Mail)
"Астон Вилла" завершит приобретение плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа стоимостью 40 млн. фунтов, включая бонусы, во вторник. (Daily Mail)
Упустив Эмилиано Буэндиа, "Арсенал" сделал своей целью номер один полузащитника "Реала" Мартина Эдегора. (Football.London)
"Арсенал" готов продать нападающего Эдди Нкетиа в "Лидс" за 20 млн. фунтов. (Footballl Insider)
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо ищет нового голкипера, проявляя интерес к Уго Льорису из "Тоттенхэма" и Рую Патрисиу из "Вулверхэмптона". (La Gazzetta dello Sport)
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака остается целью номер один "Ромы" по укреплению центра поля. (Corriere dello Sport)
"Лестер" завершает приобретение полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, а также хочет нападающего "Челси" Тэмми Абрахэма. (Leicester Mercury)
"Вест Бромвич" готов продать атакующего полузащитника Матеуса Перейру за 15 млн. фунтов. (TEAMtalk)
Другое
"Вест Хэм" уверен в подписании нового контракта со своим главным тренером Дэвидом Мойесом. (Football Insider)
"Эвертон" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Ювентуса" Андреа Пирло. (Calcio Mercato)
"Борнмут" хочет переманить главного тренера "Фулхэма" Скотта Паркера. (The Sun)
Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани стал отцом в четвертый раз. (The Sun)
Матч сборных Мексики и Коста-Рики был остановлен после кричалок с трибун против геев. (ESPN)
Сборная Россия заявила протест на другого участника Евро-2020, сборную Украины, которая представила новую форму с картой страны, куда оказался включен Крым. (Word Soccer Talk)
Экс-полузащитник "Челси" Эден Азар стал лицом рекламной кампании McDonald's к Евро-2020. (Daily Star)
07.06.2021 06:00
Просмотров: 10393
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Последние комментарии:
ухехе димон даунов подорвал))00
«Я отношусь к этому нормально. Украина может там нарисовать Аляску, Африку и Антарктиду, без проблем. Каждая страна чего хочет, то и рисует. Это же их форма. Вот я стою рядом с Лёшей Немовым, он четырёхкратный олимпийский чемпион. А я могу сказать, что я пятикратный. Могу же? Будет ли это правдой – не уверен. Пусть рисуют то, что хотят. Я вот летаю в Симферополь и что-то не вижу там украинских пограничников», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем
(ответить)
Крым. Крым.. Заибали со своим Крымом... Какого хуерга она русская? Какого письку украинская? Там вообще-то местный народ есть - Крымлы. Которых почему-то обзывают татарами. Они к татарам как индейцы Америки к индусам в Индии. Отдайте полуостров хозяевам и идите все нах.
(ответить)
Сук это такой ор, когда всякое хачье с рынка начинает пиздеть за что-то, кроме цены на арбузы))))
(ответить)
такие смешные
половина носится и орет про крым
другая половина горит от чьей-то там формы
нормальным пацанам на это насрать с высоченной колокольни, равносильно как на картонных ситу и чепси
у нас +28° и вода уже 16
а вы и дальше тут истерите
(ответить)
На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей
Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору. Об этом сообщает «Золотоноша.City».
По данным издания, она решила, что произошло «военное нападение противников».
«Очевидно, поводом, чтобы прятаться, стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели достали женщину из колодца. Пенсионерка пробыла там больше суток, у нее перелом левого бедра и правой голени.
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как раз смотрел вчера документалку про Речи Посполитую в 17-19 веках, когда Украины не было никакой и они тупо были цыганами польскими, смех смехом, но без Ленина и Сталина не было бы никакой Малороссии/Украины, Крым вообще мусульманский если на то пошло, верните его туркам, лол, а Львов Польше, геополитика непостоянная величина, у кого дубинка больше, того и земли/конфеты/богатства. А просто разговоры - для слабых. Крым вернется на Украину только чудом и только в случае проигрыша России в ядерной войне против НАТО, а такое едва ли мы застанем, даже если так, субмарины России в Арктике просто в ответку разнесут полЕвропы и Мира теми же ядерными плюшками, не дай Бог из-за куска е6аной земли всем нам увидеть ядерный пепел
(ответить)
Збс мижуло с ротогегемонов погорел значит норм я на пенсов сикаю.
(ответить)
Уткин: с чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины?
Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы.
нормтак
(ответить)
Анекдот.
Идут три пенса. Впереди geniusss. Вдруг впереди показались фанаты Ливерпуля.
- Ну... вон скаузеры сейчас будут нам причать "Привет. пидорасы!"
- А мы ответил, что мы не пидорасы, а аристократы.
Подошли поближе. Красные: - Привет, аристократы!
- Мы не аристократы. мы пидорасы! ))
(ответить)
Доставляет как местные ватные xyecocы, типа xyeсосыча и друих старых пердунов бомбят тут на фапли, все эти мрази, все прекрасно понимают и осознают, жаль одно что репарации будут их вы6лядки платить , а эти старые xyecосы уже своё отжили, так что похрен на них.
(ответить)
норм одной формой подорвали пидорашку))
(ответить)
05.06.2021 19:56 # удалить
werner
Загадка №5: Стоит избушка на курьих ножках. Что это?
Источник: http://fapl.ru/posts/86326/?c=1#c7360582
Правильный ответ: хата наркота.
(ответить)
Свой десятитысячный камент посвящаю всем свинособакам в честь того, как красиво куем по губам руснявым террористам (а это 85% РФ) провел УЕФА по поводу формы Сборной Украины. Крым был Украинским и навсегда им останется, а русский имеет такое же отношение к Руси, как индеец к Индии или ромы к Риму. Всего плохого.
(ответить)
Сайт-Полное Говнище по уровню и фанатского движения ещё заявляющий себя Как Русскоязычный!!! Это полный ПРИВЕТ!!! Документы на запрет Будут переданы 07.06.21-го в 10.00 ...!!! Администрацией Нарушаються собственные правила и т.д. и т.п. Правила сайта Нарушаються почти в каждом комменте!!! Это -НЕ Сайт Футбола!!!-Это сайт Ублюдков Нацистских тут матом общающихся друг об друхку трущихся ибо-ГЕЙПАРАД!!! За сим ЖДИТЕ!! Закрытие вас как сайт фанов!!!
(ответить)
Анекдот:
Заходят 7 игроков Ливерпуля в фототочку. Подходят к фотографу, спрашивают, может ли он сделать такое фото, чтобы 4 атаковали а трое защищались, фотограф отвечает, что может, но спросил зачем им это нужно, те объяснили, что их тренер попросил сделать фото 4 на 3.
(ответить)
Да чё вас так разволновала эта форма Усраины? Норм жёпу подтирать и полы мыть. Я также с формой Челси делаю.
(ответить)
алло, мрази. пропадает билет на матч португеев с францией в будапеште 23го июня. пишите, кому надо. отдам бесплатно
(ответить)
> "Манчестер Сити" сможет заработать 11 млн. фунтов с перехода вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
> Подписав Эрика Гарсию и Серхио Агуэро, теперь "Барселона" хочет еще двух игроков из "Сити" — полузащитника Илкая Гюндогана и нападающего Габриэля Жезуса.
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Губерниев о форме Украины: «Ребята выдают желаемое за действительное. Не видим украинских пограничников в Симферополе»
так же не видим Сбербанка,других банков, ни одного оператора, ни одного российского сервиса, ведь боятся санкицй чушки)))
свердержава, боится на своей якобы территории вести какую-либо деятельность
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Это ж каким надо быть терпилой по жизни, чтобы болеть за фк лyзepxyй
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