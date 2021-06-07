Канте отказывается рассуждать о своих шансах на "Золотой мяч"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что пока слишком рано рассуждать о его шансах на "Золотой мяч".
Канте был, пожалуй, самым ярким игроком на стадии плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов, сделав значительный вклад в завоевание "Челси" престижного трофея. Уже сейчас Нголо называют одним из фаворитов на "Золотой мяч".
Однако Нголо, как всегда, скромен — 30-летний француз не хочет рассуждать об индивидуальных наградах и даже не ставит перед собой таких целей.
"Пока немного рано говорить об этом. Позади только половина года, осталось еще шесть месяцев, и предстоит сыграть много матчей, много соревнований. Нет необходимости говорить сегодня, что я заслуживаю этого".
"Несколько лет назад я оказался в топ-10. Это случилось со мной впервые, и это было приятно. Но стать победителем — это другое".
"Это замечательная индивидуальная награда. Я рассматриваю ее как следствие хорошо проведенного сезона. Это не та цель, ради которой я тружусь. Предыдущие обладатели этой награды могут похвастать огромными достижениями в своих карьерах", — цитирует Канте Goal.
07.06.2021 00:05
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Я его в мечте видел
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Вот это я понимаю. Мужик
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тень Гендузи и Торрейры
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Игрок, который нравится всем, вне зависимости от клубных предпочтений.
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Очевидно , ведь без него Франция, Лестер и Челси не стали бы обладателями кубков в те моменты
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Вперед к ЗМ Н’Голо!
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Канте как пример для подражания, отличный футболист и очень хороший человек.
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