Канте отказывается рассуждать о своих шансах на "Золотой мяч"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте считает, что пока слишком рано рассуждать о его шансах на "Золотой мяч".

Канте был, пожалуй, самым ярким игроком на стадии плей-офф этого розыгрыша Лиги Чемпионов, сделав значительный вклад в завоевание "Челси" престижного трофея. Уже сейчас Нголо называют одним из фаворитов на "Золотой мяч".

Однако Нголо, как всегда, скромен — 30-летний француз не хочет рассуждать об индивидуальных наградах и даже не ставит перед собой таких целей.

"Пока немного рано говорить об этом. Позади только половина года, осталось еще шесть месяцев, и предстоит сыграть много матчей, много соревнований. Нет необходимости говорить сегодня, что я заслуживаю этого".

"Несколько лет назад я оказался в топ-10. Это случилось со мной впервые, и это было приятно. Но стать победителем — это другое".

"Это замечательная индивидуальная награда. Я рассматриваю ее как следствие хорошо проведенного сезона. Это не та цель, ради которой я тружусь. Предыдущие обладатели этой награды могут похвастать огромными достижениями в своих карьерах", — цитирует Канте Goal.


Метки Золотой мяч, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2021 00:05

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  1. theo-zm 07.06.2021 12:20 # theo-zm
    Я его в мечте видел

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  2. mansoor 07.06.2021 05:56 # mansoor
    Вот это я понимаю. Мужик

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  3. murderface616 07.06.2021 02:58 # murderface616
    тень Гендузи и Торрейры

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  4. ko1obok 07.06.2021 01:54 # ko1obok
    Игрок, который нравится всем, вне зависимости от клубных предпочтений.

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  5. gidro-met 07.06.2021 00:59 # gidro-met
    Очевидно , ведь без него Франция, Лестер и Челси не стали бы обладателями кубков в те моменты

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  6. skydreams 07.06.2021 00:16 # skydreams
    Вперед к ЗМ Н’Голо!

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  7. anabanana94 07.06.2021 00:09 # anabanana94
    Канте как пример для подражания, отличный футболист и очень хороший человек.

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