Саутгейт не обещает, что Магуайр сыграет на Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не исключает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит Евро-2020 целиком.
Напомним, Магуайр пропустил концовку клубного сезон из-за травмы связок лодыжки, полученной против "Астон Виллы" 9 мая.
Харри попал в заявку английской сборной на Чемпионат Европы, но до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам, поэтому Саутгейт не берется что-либо обещать.
"В случае с любой травмой невозможно дать прогноз со 100-процентной точностью. Наш медицинский штаб доволен его восстановлением, особенно в последние пару дней".
"Мы знаем, что всегда есть риск, но все свидетельствует о том, что он будет доступен для нас. Вопрос лишь в том, когда мы сможем привлечь его к тренировкам в общей группе и как быстро приведем его в форму".
"Но, конечно, в случае с любой травмой есть риск — достаточно одного небольшого рецидива, двух-трех потерянных дней, и весь график поедет".
"Поэтому я очень реалистичен насчет этой ситуации. Мы определили заявку, исходя из того, что у нас есть другие игроки на его позицию, а если он вернется в строй, это станет бонусом для нас", — цитирует Саутгейта The Independent.
05.06.2021 21:00
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Может и не надо этого долбаеба вообще выпускать?
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