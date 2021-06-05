Саутгейт не обещает, что Магуайр сыграет на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не исключает, что защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пропустит Евро-2020 целиком.

Напомним, Магуайр пропустил концовку клубного сезон из-за травмы связок лодыжки, полученной против "Астон Виллы" 9 мая.



Харри попал в заявку английской сборной на Чемпионат Европы, но до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам, поэтому Саутгейт не берется что-либо обещать.



"В случае с любой травмой невозможно дать прогноз со 100-процентной точностью. Наш медицинский штаб доволен его восстановлением, особенно в последние пару дней".



"Мы знаем, что всегда есть риск, но все свидетельствует о том, что он будет доступен для нас. Вопрос лишь в том, когда мы сможем привлечь его к тренировкам в общей группе и как быстро приведем его в форму".



"Но, конечно, в случае с любой травмой есть риск — достаточно одного небольшого рецидива, двух-трех потерянных дней, и весь график поедет".



"Поэтому я очень реалистичен насчет этой ситуации. Мы определили заявку, исходя из того, что у нас есть другие игроки на его позицию, а если он вернется в строй, это станет бонусом для нас", — цитирует Саутгейта The Independent.