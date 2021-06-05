"Вилла" выигрывает борьбу у "Арсенала" за Буэндиа

Эмилиано Буэндиа "Астон Вилла" выигрывает борьбу у "Арсенала" за плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Норвич" отклонил предложения "Виллы" и "Арсенала" о покупке Буэндиа. Также пресса сообщала, что "канониры" вернулись с увеличенной суммой.

Однако сегодня стало известно, что "канарейки" дали добро на переход Эмилиано в бирмингемский клуб, который уже успел согласовать условия личного контракта с игроком.

Прямо сегодня 24-летний плеймейкер пройдет медицинское обследование в расположении сборной Аргентины, и если не случится чего-то неожиданного, "Арсенал" упустит свою цель номер один на это трансферное окно.

The Telegraph ожидает, что "Норвич" получил за Буэндиа 30 миллионов фунтов в качестве компенсации, но за счет бонусов сумма может вырасти до 40 млн. Также "канарейкам" обещана доля от последующей перепродажи игрока "вилланами".


Метки Арсенал, Астон Вилла, Буэндиа, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2021 20:00

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