"Вилла" выигрывает борьбу у "Арсенала" за Буэндиа

"Астон Вилла" выигрывает борьбу у "Арсенала" за плеймейкера "Норвича" Эмилиано Буэндиа.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Норвич" отклонил предложения "Виллы" и "Арсенала" о покупке Буэндиа. Также пресса сообщала, что "канониры" вернулись с увеличенной суммой.



Однако сегодня стало известно, что "канарейки" дали добро на переход Эмилиано в бирмингемский клуб, который уже успел согласовать условия личного контракта с игроком.



Прямо сегодня 24-летний плеймейкер пройдет медицинское обследование в расположении сборной Аргентины, и если не случится чего-то неожиданного, "Арсенал" упустит свою цель номер один на это трансферное окно.



The Telegraph ожидает, что "Норвич" получил за Буэндиа 30 миллионов фунтов в качестве компенсации, но за счет бонусов сумма может вырасти до 40 млн. Также "канарейкам" обещана доля от последующей перепродажи игрока "вилланами".