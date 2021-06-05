Сульшер пообещал, что "Юнайтед" получит усиление

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда получит усиление в летнее трансферное окно.

Этот сезон "Юнайтед" комфортно завершил на втором месте в Премьер-Лиге, однако Сульшер признает, что завоевавший титул "Манчестер Сити" по-прежнему значительно превосходит его команду.

"У нас вторая лучшая команда, но мы чересчур далеко от той, которая выиграла Премьер-Лигу. А значит мы должны стать сильнее".

"Конечно, кое-что произойдет в это трансферное окно. Мир стал очень другим, нежели 15-16 месяцев назад, но мы должны предпринять кое-какие шаги в это трансферное окно. В том числе как команда".

"Никогда нельзя сидеть сложа руки. Ты должен постоянно искать возможность для усиления. Футбол так динамичен, и здесь могут случиться различные непредсказуемые вещи вроде травм, болезней. Или кто-нибудь захочет уйти".

"Ты должен учитывать все это и постоянно анализировать. Я никогда не успокоюсь и не подумаю: "Теперь команда такая, как я того хочу". Потому что ты постоянно видишь других игроков или вещи, которые делают другие команды", — сообщил Сульшер норвежскому телеканалу TV2.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 654

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  1. bamboleyro 05.06.2021 19:46 # bamboleyro
    Давление х10 в новом сезоне

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  2. chelsiukpro 05.06.2021 19:43 # chelsiukpro
    Чуика что Сульшеру последний 4 год доверия.. если без трофеев то попрут этого физрука

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  3. hunter022 05.06.2021 19:21 # hunter022
    Усиление из Бурунди, Либерии и Мозамбика

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  4. manutd-20champ 05.06.2021 19:05 # manutd-20champ
    усиление в лице нового тренера?

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