Сульшер пообещал, что "Юнайтед" получит усиление

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что его команда получит усиление в летнее трансферное окно.

Этот сезон "Юнайтед" комфортно завершил на втором месте в Премьер-Лиге, однако Сульшер признает, что завоевавший титул "Манчестер Сити" по-прежнему значительно превосходит его команду.



"У нас вторая лучшая команда, но мы чересчур далеко от той, которая выиграла Премьер-Лигу. А значит мы должны стать сильнее".



"Конечно, кое-что произойдет в это трансферное окно. Мир стал очень другим, нежели 15-16 месяцев назад, но мы должны предпринять кое-какие шаги в это трансферное окно. В том числе как команда".



"Никогда нельзя сидеть сложа руки. Ты должен постоянно искать возможность для усиления. Футбол так динамичен, и здесь могут случиться различные непредсказуемые вещи вроде травм, болезней. Или кто-нибудь захочет уйти".



"Ты должен учитывать все это и постоянно анализировать. Я никогда не успокоюсь и не подумаю: "Теперь команда такая, как я того хочу". Потому что ты постоянно видишь других игроков или вещи, которые делают другие команды", — сообщил Сульшер норвежскому телеканалу TV2.